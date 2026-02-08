保育變調？墾丁「梅花鹿墳場」驚見20遺骸 網友砲轟尼龍網奪命

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕陽光、牧草、偶遇梅花鹿，是許多遊客對墾丁社頂的浪漫想像，但一名社頂居民在臉書「爆料公社」發文，揭露墾丁牧場與林試所周邊驚人的「梅花鹿墳場」，短短500公尺就發現超過20具遺骸。發文者痛批，官方宣稱的3600隻群體氾濫恐怕只是遮羞布，真正的兇手是那些綿延數公里的尼龍圍網，讓梅花鹿在無助中「凌遲等死」。

「在外面的你聞著牧草芬芳，在地的我卻聞著屍臭！」該名居民語氣沉痛地表示，社頂部落附近幾乎看不到活生生的梅花鹿，反而處處是白骨。他質疑，牧場與林試所設置的尼龍圍網成了梅花鹿的奪命鎖喉繩，許多公鹿因鹿角糾結在網中無法脫身，最終在漫長的飢餓與驚恐中死去，慘況甚至比獵人「一槍斃命」還要殘忍。

針對地方居民的強烈質疑，墾丁國家公園管理處(簡稱墾管處)緊急做出回應表示，影片中所見的尼龍圍網，是早年各單位為了防止梅花鹿闖入熱點區，啃食珍稀的高位珊瑚礁林木及牧草等農作物所設置。近年來各單位的防護網已陸續更換為較安全的「菱形鐵絲網」。針對此次爆料地點，墾管處將立即派員會同相關土地權責機關進行清查，並要求迅速清除毀壞、老舊的尼龍網，若發現有受困梅花鹿也將全力協助脫困。

圍網問題並非近年才有，早在十多年前，墾管處就因為農損問題協助農民架設大量網具，容易受驚嚇的梅花鹿就經常出現卡死網上的狀況；為了杜絕「奪命網」再次害命，墾管處承諾將協請相關單位全面檢討圍籬材質，將殘存的尼龍繩網悉數改換為菱形鐵絲網，避免公鹿角再次卡網造成憾事。

梅花鹿卡往問題歷史已久。(資料照，記者蔡宗憲攝)

