保育類欖蠵龜台東遭漁網纏繞 海巡助脫困送治療

（中央社記者盧太城台東縣21日電）有民眾今天上午在台東市漂流木石滬沙灘，發現一隻第I級瀕臨絕種保育類生物「欖蠵龜」，因前腳遭漁網纏繞無法離開。海巡署第13岸巡隊人員獲報後趕往協助並轉送治療。

海巡署東部分署第13岸巡隊今天下午發布新聞稿表示，今天上午9時26分，海巡署第10巡防區指揮部接獲民眾通報，於台東市漂流木石滬沙灘發現活體海龜1隻，請協助處理。

第13岸巡隊第2機動巡邏站接獲通報後，立即派員趕赴現場，經檢視個體狀況及種類，旋即通報台東縣政府畜產保育科及海洋保育署台東海洋保育站，由專業人員判斷這隻海龜品種為欖蠵龜，並協助把纏繞漁網取下，將海龜交由台東縣政府畜產保育科後送至國立海洋生物博物館醫治。

根據海洋委員會海洋保育署網站資料，欖蠵龜是七種海龜當中體型較小的海龜，體重約40公斤到45公斤，和其他海龜一樣受到大規模漁業誤捕之影響，誤食海洋廢棄物或者受到廢棄漁具纏繞也是欖蠵龜面臨的威脅。目前在台灣受「野生動物保育法」保護，列入第I級瀕臨絕種保育類生物。

第13岸巡隊呼籲，台東沿海地區野生動物資源豐富，常會遇見海洋生物於岸上擱淺、產卵等情事，提醒民眾如遇到海龜產卵時請不要刻意驚擾，夜間適時降低手電筒等光害，以免影響產卵，如有發現生態保育相關案件請立即撥打海巡署「118」服務專線，海巡人員將馳赴現場協助處理。（編輯：黃名璽）1150121