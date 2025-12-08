保育類水雉突破100隻 屏東海豐濕地獲環境部環教設施優良獎

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東萬年濕地群保育有成，二級保育類水雉數量從2021年的16隻，大幅增加至今(2025)年的107隻，宣告著這群「凌波仙子」在屏東土地上復育有成；萬年濕地群中的海豐濕地，今年首次參加環境部「環境教育設施場所及機構評鑑」就一舉獲得優良獎。

屏東縣府環保局表示，海豐濕地於2022年8月16日獲得環境部認證為環境教育場域，發揮其獨特的濕地水質淨化與自然生態優勢，結合為特色課程，每年入園人數高達3千多人，深受鄰近社區、學校及企業團體的好評，逐步打響「活的生態教室」名號。海豐濕地同時肩負淨化上游生活污水的重任，使下游萬年溪水質得以改善，達到「水清魚現」的目標，並於去(2024)年通過內政部評定為「重要濕地」。

環保局說明，最令人振奮的是，萬年濕地群已成為珍稀物種的希望之地，俗稱「凌波仙子」的二級保育類水雉，2021年的調查數量為16隻，今年數量則突破百大關，高達107隻，這不僅是數字上的巨大躍升，更是對所有保育工作者辛勤耕耘的最高禮讚。

屏東縣長周春米表示，海豐濕地環境教育場域的設立，大幅提升屏東縣的環境教育量能，海豐濕地不僅是生態保育的典範，更是環境教育的活教室，透過結合濕地生態特色，積極辦理各類環境教育活動，讓民眾親近濕地、觀察生態，讓更多民眾認識這片土地的珍貴價值，共同守護屏東的綠色資產。

美麗的海豐濕地，相當適合賞鳥。(記者羅欣貞攝)

海豐濕地是環境教育場域，屏東縣府經常在此舉辦環教活動，縣長周春米和參加活動的學童們開心合影。(記者羅欣貞攝)

