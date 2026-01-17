保育類猛禽「鳳頭蒼鷹」抓老鼠 慘受困黏鼠板 新北動保處急救援

鳳頭蒼鷹受困黏鼠板。（新北市動保處提供）

經獸醫仔細處理，該隻鳳頭蒼鷹終於擺脫黏鼠板。（新北市動保處提供）

新北市中和區民眾本月5日在住家陽台發現1隻形似老鷹的鳥類，疑似要抓黏鼠板上的老鼠，反遭黏鼠板黏住，一直掙扎卻無法脫身。民眾通報新北市動保處救援，經動保人員現場確認，該鳥類為保育類猛禽「鳳頭蒼鷹」，動保人員將其轉送台灣猛禽研究會接受專業醫療照護與復健，待評估適合後再行野放。

獸醫以紗布包裹罩住鳳頭蒼鷹頭部，降低緊迫反應，隨後以大量麵粉逐步覆蓋黏著部位，使黏膠失去黏性，耐心將其翅膀與羽毛一點一滴脫離黏鼠板，全程盡力避免拉扯或破壞羽毛結構，並加強處理其腳爪間沾黏的殘膠，以免脫離後無法順利站立或在收容時反覆沾黏。處理後，該隻鳳頭蒼鷹已擺脫黏鼠板，目前仍在觀察復原情形。

廣告 廣告

動保處表示，黏鼠板雖屬合法的鼠害防治工具，但使用不當容易對非目標動物造成傷害，尤其不建議擺放於陽台、屋簷、頂樓或其他半室外空間。鳥類可能因黏鼠板表面反光誤認為水面而降落飲水，或因板上已黏附的老鼠吸引其捕食，進而不慎受困。一旦鳥類遭黏住，不僅可能造成翅膀骨折、羽毛嚴重受損，也可能因長時間無法脫困而導致脫水、失溫甚至死亡，對野生動物生存造成重大威脅。

動保處提醒，民眾發現動物誤沾黏鼠板切勿自行處理，可先以報紙、紙板或布料覆蓋黏鼠板其餘暴露區域，避免動物掙扎造成二次沾黏或傷勢擴大，並儘速通報相關單位協助處理。切勿強行拉扯、剪除羽毛或使用沙拉油等油品協助鳥類脫困，油脂容易浸潤鳥類胸前的絨毛，若未能即時徹底清潔，將嚴重影響其保溫能力，增加失溫風險，反而危及生命。

更多中時新聞網報導

衛長憂未來帳戶排擠弱勢 陳昭姿：不夠窮的被忽略

RAIN抵台點頭打招呼 今晚攻小巨蛋

龍千玉悼曹西平哭崩 曝他2度入夢