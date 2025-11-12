保育類現蹤新北農業局打造生態都市守護棲地
(記者謝政儒新北報導)今年3月新北市政府農業局在一處人口密集區的菜園發現大量烏龜，經過2次勘查及專家學者辨認，確定其中包含保育類柴棺龜及原生種斑龜，為了避免農民誤傷珍稀烏龜，於114年5月28日邀請專家學者實地授課，教導農民認識烏龜特徵，實踐生態保育行動，達成生產、生態、生活三生永續共融共榮；並委託專家學者自8月啟動研究計畫，進一步了解柴棺龜的棲地利用模式及活動範圍。
柴棺龜（Mauremys mutica）在IUCN被列為極危、臺灣紅皮書評估為近危，在臺灣低地農田與灌溉水系中受多重壓力，包括棲地改變、人為捕獵、外來紅耳龜生存擠壓、與斑龜雜交的多重風險，急需在地化的保育對策。本計畫首先利用刻痕標記及捉放法評估族群量，並測量個體基礎資料，雖然研究僅經過2個月，已有數個個體反覆出現，顯示該棲地受到柴棺龜穩定的反覆利用；未來更計畫裝設無線電發報器，以更細緻地了解柴棺龜的活動範圍、距離、棲地利用型態及長時間停留的資料。
為了使該棲地更適合柴棺龜生存，讓族群有更多成長的空間，該計畫也同步進行共域之外來種紅耳龜移除工作，降低柴棺龜面臨的棲地、食物及數量等生存競爭壓力。紅耳龜俗稱巴西龜，原為觀賞寵物，喜歡靜水或水流緩慢的淡水環境，如池塘、水庫、溝渠、濕地與河岸邊，常可見群聚於石頭或浮木上曬背，以昆蟲、魚蝦、水生植物、水草及腐肉等為食。因棄養嚴重，且繁殖力驚人（每年可產卵數回，每次可產10至25顆卵），嚴重壓迫台灣原生種龜類的生存空間。
新北農業局長諶錫輝表示，生態其實離人們很靠近，柴棺龜就是最好的例證。生態保育不僅需要政府單位的重視，更需要全民共識，包含棲地維護、不放生、不棄養、不騷擾、不盜捕等，即使是生活中的小習慣，例如不使用一次性餐具、不亂丟垃圾等，都是為了更好的生態環境努力。新北農業局也將持續挹注資源，打造新北生態家園。
