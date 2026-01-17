保育類鳳頭蒼鷹誤觸黏鼠板 新北動保處火速馳援

248260117a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

日前新北市中和區有民眾通報，住家周邊發現一隻形似隼類的鳥類遭黏鼠板困住，於現場不斷掙扎卻無法脫身。新北市政府動物保護防疫處接獲通報後，立即指派人員前往救援，經確認受困鳥類為保育類猛禽「鳳頭蒼鷹」。動保員隨即將其帶回進行初步醫療評估，隨後轉送台灣猛禽研究會接受專業醫療與復健，待恢復健康後再行野放。

為了移除強力殘膠，獸醫首先以紗布遮蓋蒼鷹頭部以降低恐懼產生的緊迫感，接著施以大量麵粉覆蓋黏著處使其失去黏性，再小心翼翼地將羽毛與翅膀與板面分離，避免拉扯造成二次傷害。醫療團隊也特別針對腳爪間的殘膠進行徹底清潔，確保鳳頭蒼鷹脫離後能正常站立並在收容期間維持羽毛完整性。

動保處分析，黏鼠板雖為合法防治工具，但若放置在陽台、頂樓等半室外空間，容易誤傷非目標動物。鳥類可能因板面反光誤認為水面降落飲水，或被受困的老鼠吸引而俯衝獵食導致受困；一旦誤觸，極易引發骨折、羽毛受損，甚至因長期脫水或失溫而死亡。

動保處嚴正提醒，若發現動物誤觸黏鼠板，切勿自行強行拉扯、剪羽或使用沙拉油處理，因為油脂若殘留於絨毛會導致動物失溫危及生命。正確處理方式應先以報紙或布料遮蓋其餘黏膠暴露處避免擴大沾黏，並儘速通報1999市民專線、1959動物保護專線或動保處24小時專線尋求協助，透過正確的防治觀念與及時通報機制，才能有效守護城市中珍貴的野生動物，讓生態環境與人類生活和諧共存。

照片來源：新北市政府動保處提供

