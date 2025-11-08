保育黑鳶七堵山區倒掛鳥網慘死 竊鴿集團2成員落網
社會中心／陳韋劭報導
基隆市七堵山區日前有4隻保育類黑鳶被發現掛網慘死，警方獲報後經多日埋伏，7日在友蚋山區逮補竊鴿集團吳姓及王姓男子，全案依加重竊盜罪移送法辦。
基隆市動物保護防疫所接獲台灣猛禽研究會通報，今年9月間，長期追蹤的一隻黑鳶訊號停留在七堵山區多日未移動，前往搜尋後，長期追蹤的黑鳶在內，共有4隻黑鳶吊掛在近百公尺的網眼上死亡。
警方接獲通報後進入偵辦，研判山區鳥網為擄鴿集團所設置，7日中午，專案小組發現鎖定的吳姓及王姓男子準備進入山區捕鴿，隨即派員前往埋伏逮人，現場查獲遭捕獲賽鴿1隻、鴿籠、鐮刀、彈弓、鳥網及束帶等作案工具，全案已依加重竊盜罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦。
警方表示，將持續深入追查2名犯嫌是否與黑鳶死亡案有關，以及是否涉及其他擄鴿勒贖案件。
