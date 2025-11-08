保育黑鳶七堵山區倒掛鳥網慘死 竊鴿集團2成員落網

台中市 / 綜合報導 台中市發生有人手持利器，追趕女學生，事情發生在昨(6)日傍晚6點半，三名女學生放學走在路上，遇到44歲黃姓女子，她手持利器靠近女學生，並揮舞利器把女學生嚇壞，女學生拔腿狂奔，逃進附近一間燒烤店求救，店家派人保護女學生，到台中火車站搭車，事情傳回學校，校方報警，警方也在火車站附近抓到黃姓女子，查扣她的利器，並且依恐嚇公眾罪嫌，函送法辦。背著書包的女學生，急著按開自動門，後面2名女同學也趕上來，3個人一起進到燒烤店裡，向櫃檯人員求救。燒烤店員說：「因為她們說有看到她拿剪刀，那個婦人嘴巴碎碎念，所以她們才很害怕，躲進來(店裡)。」女學生們跟店員說，她們放學要去台中火車站搭車，卻遇到這名身穿綠色上衣黑色短褲的女子，手上拿利器，緊盯著她們並且揮舞追趕，女學生們受到嚴重驚嚇，才逃到燒烤店求救，店員先請她們坐好，查看店外的情況，確認沒人持利器追上來，就請同事陪著女學生們，走去火車站搭車。燒烤店店長說：「因為她們說要去火車站，我就請同事跟她們去火車站。」女學生遇到手拿利器女子的地點，就在這個十字路口，旁邊是熱鬧的台中火車站。事發時間是6日傍晚6點半，下班下課時間，路上人車相當多，女學生們放學走路，碰到拿利器企圖攻擊的女子，全都嚇到跑進這家燒烤店求救。民眾說：「沒有遇過會欺負人的，就突然有發現會欺負人的，就突然會擔心。」女學生們平安回家後回報學校，學校不敢大意，當晚就報警，員警也出動，在火車站附近，找到持利器追人的44歲黃姓女子。台中市警第三分局立德派出所副所長吳柏諭說：「已請校方轉知同學，已查獲犯嫌，並查扣本案犯案工具，以平息學生恐慌。」警方依照學生描述的特偵，立刻就逮到，經常在火車站遊蕩的黃姓女子，並查扣她當時揮舞的利器，為何要拿著利器，在路上追女學生，警方還在釐清，同時也將她依恐嚇公眾罪嫌，函送法辦。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前