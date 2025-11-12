保育龜現蹤 新北打造生態都市守護棲地

新北市農業局昨（十二）日表示，今年三月新北市在一處人口密集區的菜園發現大量烏龜，經過二次勘查及專家學者辨認，確定其中包含保育類柴棺龜及原生種斑龜，為了避免農民誤傷珍稀烏龜，日前邀請專家學者實地授課，教導農民認識烏龜特徵，實踐生態保育行動，達成生產、生態、生活三生永續共融共榮；並委託專家學者自八月啟動研究計畫，進一步了解柴棺龜的棲地利用模式及活動範圍。

柴棺龜在ＩＵＣＮ被列為極危、臺灣紅皮書評估為近危，在臺灣低地農田與灌溉水系中受多重壓力，包括棲地改變、人為捕獵、外來紅耳龜生存擠壓、與斑龜雜交的多重風險，急需在地化的保育對策。該計畫首先利用刻痕標記及捉放法評估族群量，並測量個體基礎資料，雖然研究僅經過二個月，已有數個個體反覆出現，顯示該棲地受到柴棺龜穩定的反覆利用；未來更計畫裝設無線電發報器，以更細緻了解柴棺龜的活動範圍、距離、棲地利用型態及長時間停留的資料。

為使該棲地更適合柴棺龜生存，該計畫也同步進行共域之外來種紅耳龜移除工作，降低柴棺龜面臨的棲地、食物及數量等生存競爭壓力。