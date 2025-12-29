保薪資、挺育兒！ 一表看懂2026年勞動惠民措施

〔記者李靚慧/台北報導〕2026年元月起，勞動部推出多項勞動新政與惠民措施正式上路，聚焦薪資調整、育兒支持、保障勞權與解決缺工等多個面向。

在薪資保障方面，最低工資月薪將由2萬8590元調升至2萬9500元，時薪則由190元調至196元。為簡政便民，勞保局將主動針對投保薪資級距辦理逕調作業，確保勞工權益不受損。

為因應少子女化挑戰，育嬰新制走向彈性化。勞工未來得以「日」為單位申請育嬰留職停薪(雙親合計60日)，期間仍可領取8成薪資補貼；家庭照顧假亦放寬以「小時」為單位申請。此外，勞保生育給付加碼補助至每胎10萬元，若為雙生以上則按比例增給。政府同時對支持彈性育嬰假的小、微型企業，提供每日1000元的定額獎勵金，將於立法院完成115年預算審查後，盡速辦理核定撥款作業。

在勞權與人才引進方面，新制強化勞工病假權，規定雇主不得因勞工請病假給予不利處分，且需負舉證責任。請病假扣除全勤獎金不得違反比例原則。法律扶助也擴大範圍，職災重傷或死亡案件免除資力審查，民事訴訟費用扶助金提升至10萬元。

針對外國人才，放寬專業人才免待取得永久居留即可適用勞退新制，並實施「跨國勞動力精進方案」，提供加薪本勞增加製造業移工名額，解決缺工同時優化勞動環境。

