保衛家園曲解為「上戰場」 警政署：警察維護治安、非軍事任務

警政署強調，警察確保社會秩序與公共安全、非軍事任務。(記者姚岳宏攝)

〔記者姚岳宏／台北報導〕有網路媒體針對「台海若開戰，你願意上戰場嗎」做出街訪，內容嚴重曲解國人對抗軍事侵略之意願，並將警察單位執行之治安任務，惡意影射為軍事任務，與事實顯有出入，且不符台灣社會現況。警政署今日表達嚴正立場，強調保衛台灣民主自由體制為全民共識，不應被政治化解讀，特此鄭重說明，以釐清誤解。

警政署表示，中華民國台灣自終止動員戡亂時期、總統直接民選以來，從無發動境外戰爭之規劃；國軍與警消海巡等單位之建軍與勤務規劃，皆聚焦於「防止境外敵對勢力入侵」及「維持社會穩定運作」。

廣告 廣告

近日某媒體報導卻嚴重扭曲國人反侵略之決心，將防衛家園的防衛性作為惡意曲解為「上戰場」，更將專責維護關鍵基礎設施安全工作之警察機關，再度影射為具備軍事任務，警政署除表示遺憾，並呼籲社會輿論勿隨之起舞。

警政署說明，所屬保安警察第二總隊之各項勤務，乃依現行法律，執行反滲透、反破壞及反突擊等治安防護工作，目的在於防止不法行為危害重要設施運作，確保社會秩序與公共安全。警政署也強調，警察專業戰技訓練、各類警械武器與防護裝備配置，均參考先進民主國家反恐警察標準，與軍事裝備有明顯區隔，任務與用途均不相同。

警政署再次重申，警察任務定位明確，僅負責社會治安與關鍵基礎設施安全維護工作，不隸屬軍事體系，警政署將持續秉持依法行政、專業分工與公開透明原則，向社會大眾清楚說明警察機關之任務本質，也呼籲媒體報導必須基於事實，勿隨意揣測與曲解。

【看原文連結】

更多自由時報報導

超速照片有多輛車就免罰？ 判決揭密：雷射測速「點對點」鎖定無所遁形

入境卡標中國台灣 半導體主管不爽去 韓國客戶致歉曝「實情」

國道被檢舉未禮讓救護車罰3600、吊照 這原因法官信了判撤銷

櫻桃爆出超級甜甜價！台灣最殺價格來了

