保衛格陵蘭！ 德國擬推「北極哨兵」北約聯合特派團

格陵蘭總理尼爾森重申，我們不想成為美國人，不想成為丹麥人，我們想成為格陵蘭人。

美國總統川普覬覦格陵蘭、而俄羅斯在北極活動，如今傳出，英國和歐洲盟邦正就在格陵蘭設立北約特派團一事制定計畫，德國也計畫提出「北極哨兵」北約聯合特派團，以保護格陵蘭。（戚海倫報導）

彭博引述知情人士說法報導，德國外交部長和財政部長12日將訪華府，屆時德國預計提出設立北約聯合特派團，以保衛北極地區。另外路透社報導，英國和其他歐洲國家的軍事首長，也正就北約可能在格陵蘭設立特派團一事，制定計畫。初步磋商內容可能包括部署英國部隊、軍艦和軍機，以保護格陵蘭免於俄羅斯和中國行動的影響。

知情人士指出，德國計劃提出設立一支「北極哨兵」特派團，負責維護區域安全，以保護波羅的海關鍵基礎設施的「波羅的海哨兵」特派團為藍本。德國外長瓦德福說，針對美國關切俄羅斯或中國船艦的議題，必須在北約聯盟框架之下找出解決方案，他也說，「格陵蘭未來應由格陵蘭人民自主決定。」

美國總統川普日前繼續對格陵蘭島發出威脅。他說，如果美國不採取行動，俄羅斯或中國將來可能會佔領格陵蘭。川普還說，如果他無法以「簡單的方式」達成協議獲得這片領土，那麼他將不得不以「困難的方式」來做這件事。