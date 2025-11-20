保誠人壽公布最新兒童幸福指數 推動SEL強化孩子心理韌性

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】在世界兒童日的前夕，保誠人壽發表最新的《保誠兒童幸福指數調查報告》，結果顯示臺灣兒童連續三年評級為「幸福」，調查內容更首度加入社會情緒學習SEL指標（Social Emotional Learning，簡稱SEL），與各界一起倡議重視孩子的情緒教育，陪伴孩子學會理解自己、同理他人，並在變動的世界中穩健成長，為下一代打造心理韌性。

自2023年起，保誠人壽每年進行《保誠兒童幸福指數調查報告》，透過量化數字了解國內兒童在身心靈健康的改善方向，並結合產官學力量提出一系列的倡議及行動。今年幸福指數調查顯示，台灣兒童整體幸福度維持「幸福」評級。調查的四大指數中「時事／生活教育指數」為 81 分，「心理健康指數」為78分，都高於平均總分有逐年成長趨勢；「教育主題／教養相關指數」為 75 分，與去年表現持平，「生理健康指數」獲得 72 分，是歷年調查中分數最低的指標，其中數據顯示僅五成左右兒童會在晚上10 點前就寢，家長們需要多多留意。

保誠人壽發表《兒童幸福指數調查》，首度加入SEL情緒學習指標，攜手家長與學校打造更幸福、更有韌性的兒童成長環境。(圖/主辦單位)

今年教育部公布「社會情緒學習中長程計畫」，營造幸福校園環境，保誠人壽也率先響應擴大社會關注，在調查中新增SEL指標，結果發現家長對孩子社會情緒學習能力（SEL）的了解程度仍不足四成，然而有九成以上家長認為孩子還需要加強社會情緒學習能力，另有逾四成家長表示孩子的社會覺察能力需要加強，顯示家長認同孩子在自主管理、人際互動與情緒理解上的培養仍有巨大空間。

保誠人壽客戶暨行銷長陳苒芊表示：「保誠人壽作為兒童保護思維領導者，25年來一路見證台灣兒童成長環境的變化與挑戰。我們持續攜手各界從教育、健康到心理層面推動多元倡議，讓每一個孩子都能在安全、被理解、能展現自我的環境中成長。最重要的是，有社會大眾長期的響應與參與，讓這份守護的力量能不斷延續，一起為孩子打造更有韌性、更幸福的未來。」

為了呼應調查結果，保誠人壽推出《SEL幸福小讀本｜i寶與小誠的魔法心任務》，透過溫馨故事與互動任務設計，協助家長在日常生活中自然地與孩子展開情緒對話，培養同理心、自我覺察力與情緒表達能力。更與新北巿政府教育局合作，透過教師研習營讓SEL教材深入校園，擴大教育正循環。而與官方的合作還包括今年與臺北市政府教育局合作推出「資訊倫理素養動畫」，以孩子常遇的生活情境形式培養正確資訊判讀與道德思辨力。

哈佛心理專家劉軒分享親子教養心法，示範「陪伴式提問」與「不著急解決的傾聽」。(圖/主辦單位)

孩子的情緒溝通力可透過練習來積累，記者會現場邀請到哈佛心理專家劉軒以「友誼練習場」情境互動，分享親子教養心法，以三個孩子常見的生活情境，如被朋友忽略、考試失利被嘲笑、線上同儕壓力等為情境，邀請爸爸媽媽或是孩子身邊的大人換位思考感受孩子的情緒，並提醒：「情緒是孩子的語言，願意開口就是信任的開始」，劉軒示範「陪伴式提問」與「不急著解決的傾聽」，呼籲家長學習用理解取代焦慮、用傾聽取代指導。

對孩子的守護，不只是短暫的關懷，保誠人壽自2000年起深耕兒童保護議題，持續以「心創復原、生理健康、心理健康、情緒教育、理財教育、數位素養及遊戲權」七大面向為行動核心，透過多元專案推動兒童身心健康發展，並攜手企業、政府、學界，以及非政府組織(NGO)與非營利組織(NPO)夥伴，號召社會大眾共同構築孩子的守護網，展現企業推動社會永續的長遠決心。

新北市政府教育局黃麗鈴主任秘書代表新北市政府教育局感謝保誠人壽將SEL教材深入校園，幫助老師在日常中自然地與孩子展開情緒對話。(圖/主辦單位)

其中與家扶基金會的合作包括「星願娃公益計畫」，歷經25年，累積捐款已超過1.6億元，協助家扶設立21間「彩虹屋」與14輛兒童保護車，提供心理創傷復原服務，幫助逾3.3萬名遭受不當對待的兒少重新建立安全與信任感。另外透過「真材食學食育計畫」，累積舉辦52場活動，協助近兩千位親子建立正確飲食觀念。

除了公益行動，保誠人壽也透過洞察調研，發展出具體應對行動。其中保誠集團在全亞洲的研究計劃中觀察到95%的父母希望孩子具備理財觀念。因此，台灣保誠自2015年起推行「CHA-CHING兒童理財教育計畫」，教導兒童收入、儲蓄、消費、捐獻四大重要觀念，計劃更結合教育部108課綱發展適合在地使用的教案，透過種子計畫已深入41所學校，在基隆、新北、桃園、新竹、台中等縣巿已經培育超過3,300位兒童理財師資，影響逾8.9萬名學童。

保誠人壽未來將持續深化理財教育與社會情緒學習推廣，並以永續為核心推動更多跨界合作，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）。邀請社會大眾共同關心並重視兒童議題，攜手保護兒童，誠就孩子美好的未來。