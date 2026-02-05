保誠人壽攜手台灣大車隊！首創訂閱式投保 上車才保下車就停

財經中心／余國棟報導

保誠人壽攜手 55688 台灣大車隊推出「行車保護傘」，平均1元啟動百萬保障，開啟道路安全保護新篇章。（由左至右為保誠人壽總經理王慰慈、55688集團董事長林村田）。（圖／保誠人壽）

在台灣一年超過 5 億次的計程車搭乘量，計程車已成為民眾最日常、也最頻繁的出行選擇之一。保誠人壽引領保險創新的思維，攜手交通運輸界龍頭55688台灣大車隊，推出業界首創訂閱式投保計程車搭乘隨身險業務，突破傳統保險銷售模式與框架，將UBI(依實際使用計費)概念導入人身保險，打造一站式保險保障體驗。

民眾只要透過55688 APP一次訂閲投保「行車保護傘」服務，即可於每趟叫車行程啟動保障，每趟平均僅需1元保險費，即享百萬保障，大幅提升投保體驗與保險保障的便利性。保誠人壽總經理王慰慈表示:「我們以創新回應消費者的需求，讓消費者在日常乘車場景中，能夠以便捷的步驟與親民的保費，輕鬆取得保險保障。」

「行車保護傘」已獲金管會核准進行試辦，此服務突破傳統保險保障框架，帶來兩大創新：第一，「小成本，大保障」，乘客每趟行程平均僅需1元保險費，即可享百萬意外保障，涵蓋7項多元給付内容。保障範圍自乘客開啟車門上車起，至抵達目的地下車為止，完整守護每一趟乘車旅程；第二，不同於傳統保險以月繳、年繳為主，「行車保護傘」為按次付費。消費者於每趟搭乘時可自行決定是否啟動保障，讓保險實現真正的彈性與自主。55688集團董事長林村田指出，「保險與交通運輸業都是存在已久的傳統行業，唯有透過創新能讓消費者體驗不斷提升。」

「行車保護傘」不只在保險設計上的創新，更結合55688 APP 優質的數位體驗，打造三大產品體驗亮點。第一，「行車保護傘」從訂閲投保、啟動保障到查詢紀錄，全程都可於55688 APP中完成，無需切換平台，一站式完成所有操作；第二，經金管會核准試辦，「行車保護傘」投保流程精簡至僅需10次點擊，相較現行法規下一般網路投保至少需要的22次點擊，大幅提升便利性。第三，「行車保護傘」為業界首創訂閱式投保，訂閲投保當下不會收取費用，每次搭車可自行決定本趟是否需啟動保障，亦可隨時取消訂閲投保，回應消費者對保險保障簡單、直覺且不造成負擔的期待。

