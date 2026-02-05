保誠人壽攜手台灣大車隊 首創「訂閱式」計程車隨身險

保誠人壽與55688台灣大車隊共同推出業界首創訂閱式投保的「行車保護傘」。右為保誠人壽總經理王慰慈、左為55688集團董事長林村田。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕保誠人壽(2/4)宣布與55688台灣大車隊合作，推出業界首創的「訂閱式」行車保護傘，這項服務已正式獲得金管會核准、並進行「試辦」一年，把UBI概念導入人身保險，更是壽險業首件「碎片化」保險；保誠人壽表示，僅需支付1塊錢，就能獲得百萬元的意外保障。

保誠人壽總經理王慰慈表示，這是推出業界首創的「行車保護傘」，讓保障如同影音串流平台服務一樣，隨時訂閱、隨按即用，大幅提升投保體驗與保險保障的便利性。

保誠人壽指出，「行車保護傘」已獲金管會核准進行試辦，此服務突破傳統保險保障框架，帶來兩大創新：第一，「小成本，大保障」，乘客每趟行程平均僅需1元保險費，即可享百萬意外保障，涵蓋7項多元給付內容。保障範圍自乘客開啟車門上車起，至抵達目的地下車為止，完整守護每一趟乘車旅程。

第二，不同於傳統保險以月繳、年繳為主，「行車保護傘」為按次付費。消費者於每趟搭乘時可自行決定是否啟動保障，讓保險實現真正的彈性與自主。

此外，55688集團董事長林村田指出，保險與交通運輸業都是存在已久的傳統行業，唯有透過創新能讓消費者體驗不斷提升。此次與保誠人壽共同推出行車保護傘，不僅是一次異業合作，更是55688服務創新的延伸，讓乘客感受到更完整、可被信任的數位體驗。

「行車保護傘」不只在保險設計上的創新，更結合55688 APP 優質的數位體驗，打造三大產品體驗亮點。首先，「行車保護傘」從訂閱投保、啟動保障到查詢紀錄，全程都可於55688 APP中完成，無需切換平台，一站式完成所有操作；其次，經金管會核准試辦，「行車保護傘」投保流程精簡至僅需10次點擊，相較現行法規下一般網路投保至少需要的22次點擊，大幅提升便利性。

再者，「行車保護傘」為業界首創訂閱式投保，訂閲投保當下不會收取費用，每次搭車可自行決定本趟是否需啟動保障，亦可隨時取消訂閲投保，回應消費者對保險保障簡單、直覺且不造成負擔的期待。

