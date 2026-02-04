保誠人壽攜手大車隊 搭小黃買意外險、1元保費百萬保障

保誠人壽攜手台灣大車隊，首創計程車訂閱式投保服務，民眾透過55688台灣大車隊App，即可投保保誠的行車保護傘意外傷害保險，保險期間為每次搭乘計程車期間（上車至下車），按次計費，1塊錢保費可買到100萬元的意外身故或喪葬費用保險金。

行車保護傘的要保人與被保險人限同一人，投保年齡須為18足歲至65歲，且須具備中華民國國籍，須為有行為能力的自然人。

55688 App會員才能投保

要保人必須完成55688的App會員註冊及實名認證，限以55688的App綁定支付方式扣款。

行車保護傘的保險費以「每次搭乘計程車分鐘數」計算，不足1分鐘者以1分鐘計。第1至165分鐘保費1元，第166至665分鐘保費2元，第666至1165分鐘保費3元......，依此類推。

行車保護傘意外險的保費計價方式。（保誠人壽提供）

保額固定不隨保費增加

保障方面，涵蓋7項意外傷害給付，包括：身故、失能、住院手術定額、住院日額、骨折未住院、加護或燒燙傷病房日額、住院慰問。7項給付的保險金金額固定，不會隨著保費增加。

行車保護傘意外險的7項給付內容。（保誠人壽提供）

保誠人壽的新聞稿提到，行車保護傘打造三大體驗亮點。第一，從訂閲投保、啟動保障到查詢紀錄，全程於55688的App完成，無需切換平台；第二，經金管會核准試辦，投保流程精簡至僅需10次點擊，相較現行法規下，一般網路投保至少需要22次點擊，大幅提升便利性。

第三，業界首創訂閱式投保，訂閲投保當下不會收取費用，每次搭車可自行決定本趟是否需要啟動保障，亦可隨時取消訂閲投保，回應消費者對保險保障簡單、直覺且不造成負擔的期待。

