保誠人壽攜手彰銀首賣「美享雙收外幣終身險」！提前給付 美式分紅
保誠人壽攜手彰化銀行推出首賣商品「保誠人壽美享雙收外幣終身保險(定期給付型)」，透過美式分紅的金流型分紅保單設計，協助不同世代的三明治族進行資產規劃。
「保誠人壽美享雙收外幣終身保險(定期給付型)」為美式分紅，消費者只需繳費3年，即可獲得終身保障。自第7保單週年日(含)起，每一保單週年日給付生存保險金，並有機會獲得年度紅利分配，藉由雙金流同時兼顧資金彈性及個人保障；另外，保單以美元計價，方便三明治族作資產配置以因應人生各個階段的需求。
保誠人壽指出，了解消費者對保險提供保障的期待，保單特別提供「生命末期提前給付保險金」，被保險人於保單有效期間，符合保單條款約定之「生命末期」，保誠人壽將在身故保險金範圍內，按被保險人指定比例，提供一次「生命末期提前給付保險金」，發揮保障精神，協助被保險人在人生最後階段因應生活所需，而不用擔憂打亂原有的資金規劃。
保誠人壽也特別提供現有保戶「忠誠客戶再購折扣」優惠，藉由提供額外0.5%的保費折扣，鼓勵保戶持續規劃保障。若保戶累積在保誠人壽之投保金額達到一定門檻，更可獲邀成為保誠人壽《至富傳承專案》會員，享有專屬的尊榮禮遇與貼心服務，包括高端健康檢查、全球禮賓秘書、桃園機場禮遇通關、海外急難救助等尊榮服務。
以40歲的程先生投保「保誠人壽美享雙收外幣終身保險(定期給付型)」為例，繳費3年，保險金額 9萬7731美元，原始年繳保費 3萬1078美元，因高保費享1.5%折扣及首、續期保費採匯款或金融機構自動轉帳之2%折扣，另因程先生為保誠人壽現有保戶，可再享「忠誠客戶再購折扣」0.5%優惠，保費折扣共計達4%，折扣後年繳保費為2萬9850美元。
以假設中分紅為例，自第7保單週年日(含)起，每年可享生存保險金加年度紅利共4163美元起(約總繳保費4.65%)，同時享有終身保障至110歲。
保誠人壽指出，持續在台灣推動分紅保單，專注探索人生各個時期，真正從保戶角度出發，提供滿足保戶在不同人生階段必備的各式保險商品，持續實踐「保障每個人生，誠就每個未來」的企業宗旨。
更多品觀點報導
永豐金估2026台股區間25000~33000點 擁抱黃金、AI與台幣！
馬文君質疑對美4000億投資占GDP 49.5% 痛批國安局黑箱避重就輕
其他人也在看
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 32
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
Gemini3點火！電子五哥「它」股價6連漲 外資看好AI前景...目標價小升至49元
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導Google最新推出的Gemini3模型引爆市場話題，其台廠代工夥伴、電子五哥之一的英業達（2356）也因此受矚，股價連續6日走揚，昨...FTNN新聞網 ・ 47 分鐘前 ・ 發起對話
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
被動元件漲價風聲滿天飛！國家隊先提款國巨3億 台塑四寶「這檔」失血3千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日終場漲228.77點，收在27,793.04點，漲幅0.83%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 28
主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析
財經中心／綜合報導主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？12月這題材將全面爆發？台股 盤解析，今天 Shot 這盤。《本日直播重點》聯準會降息預期升溫，台股昨日早盤在台積電上漲 25元下，強漲逾400點，隨即在前高壓力下，漲幅逐漸收斂，指數重回月線之上! 隨著油價止跌，中國反內捲以及烏俄停戰等利多消息，市場看好塑化產業景氣反轉，今日股價紛紛走強，台聚、亞聚 、台達化紛紛亮紅燈，台化、華夏、聯成漲約 5%，南亞、台塑漲約4%。PCB族群也相對強勢，同泰、亞電、德宏飆出漲停，富喬、台玻漲約5%，接下來行情怎麼掌握呢? 12月份我們還可以期待作帳行情嗎?看完這場直播你會知道1. 12月作帳行情怎麼抓? 低檔上車機會?2. 塑化產業前景如何? 會走一日行情嗎?3. 資金流回PCB! 台玻.富喬再重演?《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析 更多民視新聞報導投資注意！「聖石金業」疑涉黃金買賣詐欺 董座500萬交保候傳我全都要？中國電動車搶攻歐美 燃油車大舉傾銷新興市場台積電勁揚英特爾大漲 法人：台股觀察量能拚上攻民視財經網影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
現增案慘陷兩樣情！「這檔」現增5900張定價105元…亮燈漲停鎖不住慘熄火 收平盤爆量7萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB迎來規格升級，市場呈現供不應求，帶動多檔PCB近期趨勢滿滿。定穎投控（3715）昨（2）日宣布辦理現金增資，發行總...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
陷入百元守城戰！這檔PCB連5漲瓦解還觸跌停...外資大賣8千張 八大公股急救1.4億
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收27,564.27點，漲221.74點或0.81%。八大公股昨日賣超15.47億元，其買超前十大個股，包括5檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
罕見！台股爆逾63億元鉅額交易 今年來累計達9,722億元、刷新高
台股（2）日爆出63.5億元盤後鉅額交易，為近來罕見的新高，推升今日集中市場總成交值為4,865.38億元；累計今年來，鉅額成交值達到9,722.73億元，刷下歷史新高。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
【Yahoo早盤】台股再漲近300點逼2萬8！分析師白易弘看多：不會開高走低
美股四大指數昨日齊響漲聲，比特幣也出現強彈，台股今（3）日也持續開高，指數最高更一度觸及27,847點，漲點直逼300點。啟發投顧分析師白易弘表示，台股今日預估量能落在4500億元，是溫和上漲的多方盤，預計今日收紅盤機率大，不太會有殺尾盤、開高走低的情況。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 5
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
大摩全線上修！點名「亞洲AI10傑」驚掉下巴 聯發科、京元電等「6台廠」爭光入列...台積電CoWoS擴產近八成
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電在先進封裝的擴張速度，再度被外資評為「超越原本的全部想像」。摩根士丹利最新出爐的區域深度報告揭露，AI伺服器拉...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
律勝、晟鈦再漲停！電零股強噴「定穎投控、金山電也亮燈」 晶睿攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周二續揚，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）上升0.86%、台積電ADR則強漲1.53%，激勵台股今（3）日續漲，開盤上揚41.3...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
台股開高漲逾200點 矽光子紅光滿面 「這檔」亮燈漲停
在美國聯準會12月降息機率再度拉升至8成以上、比特幣反彈、公債殖利率漲勢趨緩下，美股四大指數2日全面走升，台股3日同步開高，加權指數早盤開高強漲逾200點，持續站穩所有均線之上。台積電上漲15元達1,445元，聯發科、鴻海、台達電等大型電子股同強，而矽光子（CPO）族群集體點火，IET-KY搶先拉漲停板，華星光、上詮等也勁揚逾6％。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
存股族注意！ETF界年底大洗牌 達人曝「懶人投資法」爽躺賺：「2檔新人」飆出半年五、六成超狂戰績
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今年走出一條熱力四射的曲線，從1月到11月，大盤含息報酬率約23.31%，讓不少散戶笑得像突然被塞了年終獎金。專家「存股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
與寶佳和解？中工釋出一席董事給大華建設
隨著中工（2515）近期的股權變動引發市場討論，中工今（1）日宣布完成法人董事代表人調整， 由大華建設董事長鄭斯聰出任，董座周志明強調「我們釋出董事席，就是希望不讓經營權成為市場炒作題材，目的是追求長遠發展與制度穩定」。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 25
漲太兇！AI含金量破6成 「一網打盡」8大巨頭的美股ETF
近期美股出現震盪拉回，市場對AI類股高估值與聯準會可能延後降息的疑慮升溫。不過，貝萊德投信表示，這波修正屬於漲多後的健康回檔，基本面並未出現明顯轉弱。隨著AI浪潮持續推進、企業財報亮眼、國際資金持續湧入，加上貨幣政策逐漸轉向寬鬆，美股後市仍具續航力，長期多頭趨勢未變。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話