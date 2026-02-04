保誠人壽攜手55688！搭計程車可保乘客險 每趟保費平均1元

搭計程車，也能順手投保乘客人身險！保誠人壽攜手55688台灣大車隊，率先推出業界首創訂閱式投保計程車搭乘隨身險業務，將UBI(依實際使用計費)概念導入人身保險，打造一站式保險保障體驗，民眾只要透過55688 APP叫車，介面會跳出一次訂閱投保「行車保護傘」服務選項，選擇投保後，該趟行程即可啟動保障，每趟平均僅需1元保險費，即享百萬保障。

該項保險是依照搭車時間計費，但保費便宜，保誠人壽估算，如果從臺北搭車到苗栗，大概只要1元保費；保費會連同計程車資收取，乘客不需另外繳費；保險內容涵蓋7項，從開車門起算，到下車關車門為止，無論是否為計程車司機的肇責，乘客都受到意外保障。

舉例來說，如果計程車司機突然急煞車，乘客受傷骨折，也可獲得理賠；保誠人壽強調，不會向肇事者求償，一切理賠支出，都由保誠人壽承擔。

所謂的訂閱制，是指18-65歲成年人，都可以投保，首次訂閱後，會自動續保至75歲，但如果某趟行程，不想投保，也沒問題，都是單趟計算，並非包月或包年的訂閱制；首次訂閱，只需要填寫簡易個人資料，之後搭車，不需重複填寫，只需一鍵選擇投保。（如下圖，記者李錦奇攝影）

不過，目前只有保障叫車的民眾，如果有親友同事一起搭車，還無法同步投保。

保誠人壽總經理王慰慈表示：「保誠人壽以創新回應消費者的需求，讓消費者在日常乘車場景中，能夠以便捷的步驟與親民的保費，輕鬆取得保險保障。這正是保誠人壽『誠心相待，一路相伴』品牌主張的實踐，用行動將保障帶到每一位需要的人身邊。」

保誠人壽說，此一「行車保護傘」已獲金管會核准試辦，突破傳統保險保障框架，帶來2大創新：

第一「小成本，大保障」，乘客每趟行程平均僅需1元保險費，即可享百萬意外保障，涵蓋7項多元給付内容。保障範圍自乘客開啟車門上車起，至抵達目的地下車為止，完整守護每一趟旅程。

第二，不同於傳統保險以月繳、年繳為主，「行車保護傘」為按次付費，消費者每趟搭乘時可自行決定是否啟動保障，讓保險實現真正的彈性與自主。

55688 集團董事長林村田指出：「此次合作，來來回回討論1年多，相當不容易。保險與交通運輸業都是存在已久的傳統行業，唯有透過創新能讓消費者體驗不斷提升，此次與保誠人壽共同推出行車保護傘不僅是一次異業合作，更是55688服務創新的延伸，讓乘客感受到更完整、可被信任的數位體驗」。

此一「行車保護傘」不只在保險設計上創新，更結合 55688 APP的數位體驗，打造三大產品體驗亮點。第一，從訂閱投保、啟動保障到查詢紀錄，全程都可於55688 APP完成，無需切换平台，一站式完成所有操作。

第二，投保流程精簡至僅需10次點擊，相較現行法規下一般網路投保至少需要的22次點擊，大幅提升便利性。

第三，「行車保護傘」為業界首創訂閱式投保，訂閱投保當下不會收取費用，每次搭車可自行決定本趟是否需啟動保障，亦可隨時取消訂閱投保，回應消費者對保險保障簡單直覺且不造成負擔的期待。

