保誠人壽攜手55688！首創「碎片化」訂閱保險 每趟旅程花1塊錢換百萬保障

計程車是台灣人平常通勤時的重要工具，一年搭乘次數高達5億次以上。看準高頻次的乘車需求，保誠人壽週三（2/4）宣布與計程車業龍頭55688台灣大車隊合作，推出業界首創的「訂閱式」行車保護傘，僅需支付1塊錢，就能獲得百萬元的意外保障。

保誠人壽總經理王慰慈指出，55688每年提供超過8000萬次乘車服務，擁有1000萬名會員，雙方合作是為了將「普惠金融做到極致」，讓乘客僅需支付1塊錢，就能獲得百萬元的意外保障。

普惠金融極致化 細緻到保障每一趟旅程

此次合作案最受市場矚目的，在於保險「碎片化」的深度，是業界首例可以將保險碎片到每一趟旅程的。

王慰慈解釋，這項「行車保護傘」概念非常簡單，「你車門打開坐進去到下車關上車門，算一趟旅程」。由於這項創新對於普惠金融具有重大指標意義，主管機關也給予高度支持。

據了解，保誠人壽把案子送到金管會後，大概經過3個多月就獲得核准，顯示金管會與保險局對於金融創新的開放態度，以及對該案的支持。

照片來源：保誠人壽提供。

一鍵訂閱取代複雜流程 鎖定55688龐大會員量能

談及選擇55688作為合作夥伴的原因，王慰慈直言：「55688是計程車業龍頭」，不僅APP下載量驚人，更有高達1000萬名會員。

王慰慈估算，以每月約30萬次以上的乘車行為計算，若有20%訂閱，市場潛力就非常龐大。

圖為保誠人壽總經理王慰慈。（照片來源：保誠人壽提供）

為了提升投保便利性，雙方打破傳統網路投保需填寫複雜資料的框架。王慰慈強調：「只要透過55688的APP就全部完成了，不用像之前，還要導流到我們的網路投保，還要填一大堆非常複雜的東西」。

此外，針對身分驗證，此案採用金融業高規格的 MID（Mobile ID）認證，確保叫車者身份且有綁定服務，也解決了過去無法驗證身分的技術難題。

試辦期一年 未來有望拓展至整體交通運輸業

目前這項創新投保模式正處於試辦階段，主管機關核准的試辦期為1年。針對未來是否會擴大至其他計程車平台或交通工具？

王慰慈解釋，若未來要拓展到同類型的計程車平台，在試辦結束可能還需要法規調適；但如果是跨產業，例如捷運、高鐵或自行車等，則不在此次試辦範圍內。

她指出，目前的保障內容相當超值，「1塊錢就可以支撐100萬的意外險」，且在連續搭乘165分鐘之內（約可從台北搭到苗栗）皆維持1塊錢。

針對現場媒體提問，若發生「丟包」或中途下車等特殊情境如何理賠？王慰慈回應，目前的認定點是「人要在車上」，且保障時間點非常明確，「下車了，你的手如果還在把手上，被撞就算。」

王慰慈總結，保誠人壽與55688的合作只是普惠金融的開始，未來不排除針對企業戶或建立更完整的生態圈（Ecosystem）進行進一步合作。在試辦期間，公司會努力達成主管機關要求的投保次數與訂閱人數目標，並持續優化流程，「讓我們真的做到以客為本的創新做法」。

55688 APP訂閱保險（行車保護傘）Step by Step教學

想在搭乘計程車時獲得專屬保障嗎？只要用55688 APP，3分鐘、10次點擊就能完成訂閱，之後每趟車都能彈性啟動保險，費用親民又便利。以下是詳細操作流程：

#### Step 1. 下載並開啟 55688 APP



- 若尚未下載，請先至App Store/Google Play下載「55688 台灣大車隊」APP。

- 開啟APP並登入帳號。



#### Step 2. 點選「行車保護傘」Banner



- 在首頁會看到明顯的「行車保護傘」Banner，請直接點擊進入。

#### Step 3. 瞭解商品資訊



- 進入頁面後，可查看行車保護傘的特色、保障內容、給付項目及常見問答。

- 請仔細閱讀相關說明，確認符合需求。



#### Step 4. 點選「立即訂閱投保」



- 若同意商品內容，請按下「立即訂閱投保」進入下一步。



#### Step 5. 同意條款並填寫基本資料



- 閱讀並同意投保條款、隱私權條款等相關規定。

- 填寫基本投保資訊（例如姓名、身分證字號、出生年月日等）。

- 設定登入密碼（方便日後查詢或管理保單）。



#### Step 6. 完成身分驗證



- 系統會引導進行Mobile ID行動身分認證。

- 選擇電信公司，依指示操作（記得關閉WiFi以確保驗證順利）。



#### Step 7. 完成訂閱



- 驗證成功後，訂閱流程即完成！全程約3分鐘，僅需點擊約10次。



#### Step 8. 彈性啟動保障



- 叫車時：每次叫車都可自由決定是否啟動保障，只需一鍵即可。

- 費用收取：只有啟動保障才會收費，系統於下車自動扣款，平均每趟僅1元（與車資一起支付）。

- 若未啟動或叫車未成行，不會收費。



#### Step 9. 查詢／管理訂閱



- 可在 APP「我的保護傘」頁面查詢訂閱資料、管理訂閱或查看每次保障紀錄。

- 如需取消訂閱也非常彈性，隨時可操作。

### 補充小提醒

- 訂閱後不需預先支付任何費用，僅於實際啟動保障時才會扣款。

- 投保資格：年滿18歲且要保人與被保人為同一人即可。

- 提供多元保障，從上車開門到下車關門全程守護。





