保誠推「訂閱式行車保護傘」春節出行保障升級
〔記者王孟倫／台北報導〕保誠人壽表示，因應春節期間出遊人潮增加，保誠人壽網路投保服務不中斷，民眾只要透過手機，即可隨時完成旅平險投保，即使在前往機場途中，也能在保誠人壽網路投保平台快速完成投保。
消費者可透過試算工具，依不同旅遊地區與保險期間天數，迅速計算所需保費，並可視自身需求，加購傷害醫療、海外突發疾病，以及業界獨有、專為海外交通與自駕需求設計的多元附約，使用手機即可完成試算與投保，最快一小時即可生效。
即將春節連假，保誠人壽今天表示，不論是出門採買年貨、或是連假期間返鄉與出遊，搭乘計程車成為不少民眾的交通選擇，因此，保誠攜手55688台灣大車隊，推出業界首創的訂閱式投保服務「行車保護傘」，讓消費者可透過55688台灣大車隊APP一鍵訂閱，簡單幾個動作即可完成規劃保障，春節出行保障升級 。
對此，保誠人壽強調，已經將春節出遊情境融入保障設計，例如民眾搭乘 55688 前往機場時，上車即可透過啟動行車保護傘獲得保障；而在前往機場途中，若在查詢行程時想起尚未投保旅平險，也能立即透過保誠人壽網路投保平台完成投保。
返國後再搭乘55688回家，從出門上車、出國旅遊到返家途中，皆能享有一路到位的完整保障。
保誠人壽說明，成功訂閱後，每次使用55688台灣大車隊叫車時，即可自由選擇是否啟動保障，每趟車程平均保險費僅需一元，即可享有百萬保障，為春節出行增添一層安心防護。即日起至2026 年5月11日止，完成訂閱投保並於活動期間內啟動保障一次，即可參加55688台灣大車隊舉辦的雙週抽獎活動。
此外，為確保保戶服務不間斷，保誠人壽指出，客服專線0809-0809-68將於春節期間指定時段，由專人接聽，線上平台「保戶e點通」查詢保單、申請借款的功能24小時開放服務；除此之外，保戶可以透過保誠人壽官方網站、網路投保網站、LINE官方帳號或是FB粉絲團，依個人習慣選擇不同管道，洽詢智能客服「保寶」，獲得即時的協助。
