保證不賠 全是假 萬華警拆解交友詐騙陷阱

圖說：臺北市萬華分局莒光派出所警員張哲源、林晏瑞。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局莒光派出所警員張哲源、林晏瑞日前接獲轄內郵局通報，稱一名施姓男子欲臨櫃提領新臺幣140萬元，表示要投資虛擬貨幣，因行員察覺有異，立即通報警方到場協助。

經了解，施男聲稱在網路上認識一名女子，並告訴施男有個高回報低風險的虛擬貨幣投資，聲稱投入資金後可以穩定獲利、保證不賠。張員等2人聽聞後立即表示這是常見的詐騙手法，此類手法通常都會先以交友為由博取信任，待時機成熟後便蠶食鯨吞的將民眾財產一點一點掏空。最終在張員等2人的勸說下施男才恍然大悟，始驚覺差點落入詐騙陷阱；同時對於警方與行員在其被詐騙之初，即予以攔阻並成功地守住其財產表示深深的感謝。

萬華分局在此呼籲民眾，詐騙手法層出不窮，務必提高警覺。若在網路上看到任何投資高回報的訊息，務必再三查證，切勿輕信來路不明的訊息，天上沒有掉下來的餡餅。如有任何疑問，可隨時撥打165反詐騙專線、110 報案電話，或直接前往鄰近的警察機關尋求協助。