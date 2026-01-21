「保證不賠」全是假！ 警拆解交友投資詐騙陷阱

〔記者劉慶侯／台北報導〕48歲施姓男子，在網路上遇到張貼著美女照片不明人士搭訕，對方先以交朋友拉關係，再進而自稱是理財專員。施男在對方屢屢「保證不賠」的話術下，想說既可搏女朋友歡心，又可在歲末年終賺一筆，「一兼二顧」，腦袋一熱到郵局欲立即匯款140萬元投資。幸警方獲報即時到場勸說，雖讓他的美夢破滅，但保住了鉅款。

​北市警萬華分局莒光派出所警員張哲源、林晏瑞，是日前接獲轄內郵局通報，指稱有名男子欲臨櫃提領140萬元，表示要投資虛擬貨幣，行員認定對方應是被詐騙，要求警方到場協助。

警方到場詢問，施男表示在網路上認識1名女子，雙方交往下，對方告訴他有個高回報低風險的虛擬貨幣投資，聲稱投入資金後可以穩定獲利、保證不賠。

張員等2人聽聞後立即表示這是常見的詐騙手法，此類手法通常都會先以交友為由博取信任，待時機成熟後便蠶食鯨吞的將民眾財產一點一點掏空。最終在張員等2人的勸說下施男才恍然大悟，始驚覺差點落入詐騙陷阱。

警方表示，詐騙手法層出不窮，尤其是在過年前務必提高警覺。若在網路上看到任何投資高回報的訊息，務必再三查證，切勿輕信來路不明的訊息，如有任何疑問，可隨時撥打165反詐騙專線、110 報案電話，或直接前往鄰近的警察機關尋求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

