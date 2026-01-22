保證年賺10%？高雄阿嬤信了「高利儲蓄險」 險匯光42萬退休金

鼓山分局龍華派出所接獲明誠四路某銀行報案，稱有位婦人疑遭詐騙。讀者提供



高雄一名75歲陳姓婦人日前前往銀行欲提領42萬元，行員關懷詢問時發現說詞反覆，懷疑遭詐騙遂報警處理。警方到場了解後發現，陳婦因聽信認識不久的友人推銷高利儲蓄險，誤信投入35萬元即可年賺近10%利息，所幸經行員與警方耐心勸說，成功阻止匯款。

警方表示20日中午12時接獲明誠四路某銀行報案，一名年長婦人疑似遭詐騙正準備匯款，警方趕赴現場了解後，發現陳婦退休多年，幾乎將畢生積蓄存放於個人帳戶中，平時鮮少動用。

陳婦向警方表示，近日認識一名自稱從事保險業務的友人，對方向她推薦「高獲利儲蓄險」，聲稱只要投入35萬元，每年保證可獲得近10%利息，甚至每月可固定領取利息回饋，讓她心動不已，才急忙到銀行準備匯款。

警方進一步了解後向婦人解釋，該保單獲利條件明顯偏高，且陳婦未向任何保險公司或專業管道查證，風險極高，耐心勸說「投資理財沒有穩賺不賠，存錢腳踏實地較實在」，最終陳婦打消匯款念頭，成功保住42萬元退休金。

鼓山警分局呼籲，民眾進行投資理財務必提高警覺，若遇到標榜「穩賺不賠、高獲利、短期回本」等話術，極可能是詐騙集團常見手法。投資前應多方查證，必要時可撥打165反詐騙專線或110報案諮詢，以保障自身財產安全。

