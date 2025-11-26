保證獲利圈套 調查局偵破ETmeta虛擬貨幣吸金詐騙案 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

ETmeta平台以「保證獲利」當作幌子，以「ETmeta App」ETM虛擬資產投資為由，於台北市、台中市、宜蘭縣及外島金門縣等地區向民眾吸收資金，調查局福建省調查處接獲情資，報請台北地檢署指揮偵辦，日前拘提吳姓、何姓主嫌等12人並移送北檢偵訊，其中5名核心成員遭聲押禁見獲准。

調查局指出，福建省調查處日前接獲情資，有不明吸金集團以「ETmeta App」ETM虛擬資產投資為由，於台北市、台中市、宜蘭縣及外島金門縣等地區向民眾吸收資金之情事，於是報請北檢指揮成立專案小組。

案經該處進行金流分析及縝密之蒐證，查知「ETmeta 公司」吳姓及何姓等首腦自113年5月起，與不詳中國地區人士共組跨境吸金集團，創設「ETmeta App」並製作保證獲利之投資宣傳單及簡報，由廖姓講師廖及洪姓業務人員負責招攬，多次召開投資說明會，招攬民眾下載「ETmeta App」，投資虛擬貨幣 ETM幣。

詐騙集團並佯稱可保證1日獲利1%，且隨時能取回本金；投資人若成功招募新成員，又能額外獲得動態獎金等云，吸引投資人陸續投入資金，至113年9至10月間，投資人紛紛無法操作「ETmeta App」出金及取回本金，吳姓首腦等人遂佯稱「ETmeta App」正在進行改版，114年1月間「ETmeta App」無預警關閉，完全無法運作，首腦吳某等人累積吸金金額達新台幣6億餘元。

北檢近日分別指揮福建處及台北市刑大對「ETmeta」公司首腦吳、何等12人執行搜索，案經檢察官漏夜訊問並研析案情後，認涉嫌人吳、何等5人涉嫌觸犯刑法詐欺及銀行法等罪嫌重大，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准；其餘涉嫌人共7人分別具保 2萬元至 18 萬元不等及限制住居、出境、出海等強制處分。

福建省調查處表示，近年國內投資詐騙猖獗，已嚴重影響全民財產安全及社會安定，法務部調查局將持續提升偵辦詐騙及吸金案件量能，展現打擊吸金詐騙及洗錢組織之決心，俾達成阻絕詐騙集團干擾國家金融秩序及維護民眾安定生活之使命。

