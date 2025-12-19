「保證獲利」吸金近8億！1223人受騙上當 員警真實上演無間道查獲

記者洪正達／高雄報導

檢警大動作搜索17個處所後，帶回秦男等8名共犯偵辦。（圖／翻攝畫面）

高雄秦姓男子（49歲）設立國磐資產公司，打著「集資炒房」為號召，聲稱投資人只要拿出資金每年就可享受超過9%的高收益，運作期間已吸引1223人拿著近8億的現金加入，後來警方收到相關情資後，由員警扮成投資客臥底其中，取得相關線索後才偵破這起吸金案，案經雄檢偵結後，依違反銀行法等罪嫌起訴，並具體求刑17年，併科罰金5000萬元。

多款名牌精品包、手錶等被查獲。（圖／翻攝畫面）

雄檢指出，秦男設立公司對外募資，向投資人聲稱該筆款項將用於不動產交易，並同時回饋高於銀行定存利益的報酬，投入越多利息獲利越高，最高可達到9.5%，若資金不夠，秦男也會提供本票或不動產設定抵押讓投資人擔保，由於擘劃出的美麗風景吸引許多投資人，以及國內房價也一再飆漲，便不疑有他、想方設法拿著大筆資金加入，共計有1223人拿出7億9852萬元加入，但以上手法與「龐式騙局」沒有差別，但基本上只有早期的投資人還可賺錢，後入者幾乎都血本無歸。

吸金集團設計的獲利方案，最終讓投資人幾乎血本無歸。（圖／翻攝畫面）

不過相關情資早已被警方掌握，專案人員隨後在2024年9月23日當天，當國磐高雄分公司召開說明會時，喬裝成投資民眾潛入收集相關線索，當場就收到關鍵性的投資方案簡訊，警方隨後報請雄檢指揮，在2025年8月間兵分多路前往高雄、台中、台北等17個相關處所搜索，查扣70萬元現金以及奧迪TT跑車、賓士GT跑車以及BMW M3跑車等，也一並查扣了香奈兒、卡地亞等國際精品及手錶。

名車幾乎是吸金集團標配，檢警查扣AMG GT跑車、奧迪R8、BMW M3等。（圖／翻攝畫面）

被查扣的奧迪R8。（圖／翻攝畫面）

被查扣的BMW M3跑車。（圖／翻攝畫面）

但專案小組將秦男在內的6名嫌犯帶回偵辦後，聲稱民間放款不用取得相關經營許可，不認違反銀行法，但檢警發現秦男過去就因設計類似的吸金方案遭到法辦，這次再度 「出山」等於重操舊業騙人，後續依相關事證將秦男等7人起訴，並具體求處17年重刑，併科罰金5000萬元。

不良行為，請勿模仿！

