「保證追回」100%是騙局！警揭詐團新招：多名被害人二度受騙
台灣近年來詐騙事件層出不窮，受害人越來越多，由內政部警政署設立的「165打詐儀表板」網站，天天都會更新詐騙受理案件、損失金額等，或是最新詐騙手法。警政署近日指出，近期發生不少被害人二次落入詐騙陷阱，提醒民眾切勿輕信聲稱可幫忙把錢討回來的說法，通常100%是詐騙。
「165全民防騙」臉書粉專1月31日發文表示，近期發生不少詐騙被害人在第一次遭詐後，又再度落入詐騙陷阱的案件，針對這種手法，小編提醒，詐騙集團是利用被害人「想討回損失的心理」，透過假冒律師、幣流分析師和追金專家，聲稱可以幫忙把錢討回，但真相是「二次詐騙」。
據「165打詐儀表板」網站最新詐騙案例，有一名被害人透過社群交友，卻落入愛情騙子設下的陷阱，被騙走10萬元，只能報警處理。但被害人報警同時也想辦法自救，不斷在網路上尋找管道，真的讓他找到聲稱有律師專門處理詐騙損失追回，當下他彷彿看到曙光，加了對方聯絡方式。
豈料，被害人照著自稱是律師的網友指示，要求先預付1筆律師費訂金，對方才能向檢警調閱資料和啟動調查程序；在匯款後，對方接著請他支付簽約金額及剩餘費用，他只想著能討回10萬元，就馬上照做。豈料，被害人多日後都沒有收到律師訊息，上網一查才發現又是詐騙。
對此，內政部警政署提醒，被害人發現遭到詐騙第一時間快報警，警方會協助通報金融機構和圈存可疑帳戶，絕對不要相信「保證追回」、「先付費才能處理」的說法。最後也強調，詐騙案件須經檢警偵辦，進入法院程序後才能依法追償，律師能依法協助訴訟與證據整理，但不可能幫被害人把錢拿回。
