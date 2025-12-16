保警洗私車遭控貪污198公升水 檢認無不法意圖不起訴

保六總隊一名警務員因在駐地洗私人車輛，遭隊部以竊用198公升公有水，涉犯貪污等罪嫌送辦，士林地檢署調查後認為私車常拿來執行公務，洗車行為並無不法意圖不起訴處分。

保六總隊外觀。（圖／翻攝自Google map）

檢方調查，保六總隊第二大隊蕭姓警務員（57歲），於今年7月6日在台北市士林區自祥街駐地洗私人車輛，事後遭隊部以涉嫌竊取198公升水函送法辦，蕭男則稱隊上沒有明文規定不能用自來水洗自己的車輛，因隊上因只有2部公務車，他常需駕駛私車執行公務，包括打靶與送公文等勤務且未請領油錢，強調因公務資源匱乏有「私車公用」狀況。

檢方偵查期間傳喚隊上多名隊員，確認該單位的確有公務車不足情形，多名隊員均稱平時受訓或洽公時會開私車輛前往，與蕭員說法相符，檢方認為蕭員主張車輛常用於公務，使用駐地水源洗車雖有不當，但難以認定有將公物據為己有的不法意圖，不符竊盜罪與貪污治罪條例構成要件，全案近日偵結不起訴處分。

