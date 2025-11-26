保護令才剛生效 夜店女公關遭前男友殺害「50處刀傷慘死」！北檢殺人罪起訴

27歲谷姓女公關今年7月30日晚間遭前男友劉柏葳殺害。

27歲谷姓女公關今年7月30日晚間遭前男友劉柏葳殘忍殺害，檢方以劉男涉犯殺人重罪，有事實足認有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准，台北地檢署26日偵結，依殺人等罪起訴劉柏葳，後續交由國民法庭審理。

7月30日，劉男於晚間埋伏在信義威秀大樓停車場內，等待準備上工的谷女，看準時間將她拖入樓梯間，隨後猛刺30刀，事發後不久剛好一名民眾前往地下停車場取車，目擊谷女倒地受傷後嚇得趕緊報警求助。警方獲報，迅速派遣員警及救護人員趕往現場，但到場後發現谷女頸部、腹部都遭利器重創，已無生命跡象，緊急送往台北醫學大學附設醫院搶救，仍不幸於當晚9時42分宣告不治。

案發現場血跡斑斑。

警方調閱周邊監視器後，發現劉男攜帶兇刀，開著租來的車子離開現場，接著轉乘機車從北宜公路逃往宜蘭親戚住處。警方連夜循線追查，終於在隔日凌晨0時20分左右，在宜蘭縣五結鄉的劉男親戚家中將其逮捕，並帶回台北市信義分局偵訊。

據了解，谷女與劉男曾同為夜店工作人員，交往期間一度同居於信義區吳興街，然劉男個性多疑，時常懷疑谷女出軌，即使2人分手後仍對谷女死纏爛打。谷女今年5月還被劉男痛毆，為此曾前往醫院驗傷並報案提告，所聲請的保護令也已獲法院核准，7月28日才核發，豈料不到2日就發生悲劇。

另外，根據房東表示，他曾在案發前一日聯繫劉男、詢問對方是否續租原本與谷女同居的住處，沒想到隔日就發生砍人命案。台北地檢署指出，谷女身上有30至50處刀傷，多集中於背部、胸部及腹部，手上也有些許割劃傷，劉男偵訊時稱不記得殺人細節，但監視器畫面等事證明確，台北地檢署偵結起訴。

劉柏葳遭起訴。



