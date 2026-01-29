保護令沒用！蘆洲翁持鋸子榔頭追砍 妻女狂逃沿路濺血

蘆洲一名男子與妻子爭吵，竟持榔頭、鋸子追砍妻女。示意圖，取自Unsplash圖庫



新北市蘆洲區今天（1/29）凌晨傳出驚悚尖叫聲，住在長安街的70歲男子與前妻爭吵後，竟持鋸子、榔頭追殺妻女，住處、路面滿是血跡，被害人全身傷痕累累；其實前妻已聲請過保護令，但仍無法阻止憾事，警方到場後將男子依家暴、殺人未遂、傷害罪送辦，檢方也向法院聲請羈押該名男子。

案件發生在凌晨0時許，位於長安街23巷發生追砍事件，目擊者趕緊報警，只見一名手持利器的男子口中罵個不停，3名女子表情驚恐，不停啜泣。警方快打部隊到場壓制，並起出榔頭、鋸子等凶器。

開計程車為業的男子與妻子去年4月離婚後仍同住，他不滿前妻聲請保護令、堅持要送他去治療等瑣事，雙方爆發激烈爭吵，一怒之下持凶器追打前妻，2名女兒勸架也被波及，這是2016年至今男子第5次家暴。

警方到場處理後將傷者送醫，行兇男子對警方表示不後悔。2年前被家暴時，妻子就向法院聲請保護令，如今他又控制不住情緒施暴，警方依家暴、殺人未遂、傷害及違反保護令等罪送辦，並建請檢察官聲請羈押，防止悲劇再度發生。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

