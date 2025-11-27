即時中心／徐子為報導



男子劉柏葳對前女友谷姓夜店女公關施暴，谷女聲請保護令，劉得知後，竟惱羞成怒，今年7月30日於信義威秀影城A16地下停車場埋伏，持彈簧刀狠刺谷女30多刀致死，谷女頸部被割喉重創不治。檢方昨（26）日依殺人等罪起訴劉，今移審台北地院國民法官法庭，法官認劉犯重罪，有與證人勾串之虞，今晚裁定羈押禁見3月。





22歲的劉柏葳曾幫助黑幫角頭開車，在信義區夜店擔任保全時認識谷女，2人曾短暫交往並租屋同居，不過，劉有暴力傾向，雙方經常發生衝突。



檢方調查指出，今年5月劉男懷疑谷女對他不忠，在租屋處對谷女施暴，連賞對方6個巴掌，還用剪刀毀損谷女的衣物、私人物品，谷女赴醫院驗傷後報案，劉被依傷害、毀損判處有期徒刑6月。



今年5月15日，劉柏藏又因故毆打谷女，谷女先聲請家暴暫時保護令，不料此舉讓劉變本加厲，於7月12日、17日前往谷女的住處等候、圍堵。



7月28日保護令生效，谷女在社群轉貼保護令，稱劉是恐怖情人，並指出劉把她的精品包包、衣物、生活用品全都割爛、丟棄，友人請谷女留意自身安全，建議帶辣椒水防身，還勸她「保護令只是一張紙」。



後警方依法告誡劉男不得接觸谷女，劉得知後心生怨恨，當晚即持彈簧刀至北市信義威秀地下停車場埋伏，區的北市警信義分局表示，當晚8時40分許，劉男先租一輛共享轎車，開到威秀影城B2地下停車場停放，當見谷女騎乘電動滑板車進入停車場欲赴夜店上班時，將她強行拖入樓梯間持刀砍頸刺殺，隨即駕車逃逸；有目擊民眾見狀，經上前查看，看到谷女倒臥血泊，警消到場時，發現谷女已無生命跡象，經緊急送往北醫搶救仍不治。



劉見行兇後，即駕車逃往預放機車的停車場，改騎車從北宜公路逃往宜蘭，路程中將兇刀丟棄在路旁山崖下，逃到位於五結鄉的外公家，被警方緝捕到案。



北院分案由國民法官庭審理，受命法官傍晚開接押庭，劉男認罪，但主張案發時他有精神問題，聲請進行精神鑑定。法官認為劉男涉犯殺人重罪，有逃亡事實，且有與夜店相關證人勾串之虞，諭知羈押禁見3個月。





廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／保護令生效竟惱羞成怒砍30刀割喉殺害前女友 劉男羈押禁見3月

更多民視新聞報導

游智彬赴日台協會「斬O萊爾校長」 王世堅砲轟「叛徒神經病」該送這地方

防洪再升級！蘇巧慧爭取2588萬 塔寮坑溪第一期整治完工

羅唯仁傳10月已出境赴美 檢調昨兵分2路搜住所、扣押不動產

