保護令當紙？悍婆婆怒打兒媳巴掌又幹譙 遭判拘役30天

南投地方法院。翻攝Google Map



家暴怎解？南投縣一名個性較強勢兇悍的婆婆，與媳婦不合，曾對她言語、肢體暴力，媳婦不堪屈辱聲請保護令，沒想到保護令才剛生效，婆婆竟又接連打巴掌、飆罵三字經，被提告送辦。南投地院審理後，將婆婆依違反保護令，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

根據判決書，50歲的史姓婦人是婆婆，與田姓兒媳同住，史婦個性較兇悍，婆媳相處不睦，田女向南投地方法院聲請保護令，去年（2024）7月下旬核發，原本應具有保護效果，怎料不到1個月，8月18日婆媳再度爭吵，史婦打田女一巴掌，飆罵三字經髒話，兩人繼續戰，1小時候史婦再度打田女巴掌，再以髒話羞辱她。

廣告 廣告

田女不堪屈辱，跑到派出所報案提告，指控婆婆違反保護令，對她施暴。而史婦相當不滿，做筆錄怒氣滿滿，後來才承認自己做錯。南投地檢署量史婦沒有前科，聲請簡易判決，南投地院近日依違反保護令罪，漠視司法公權力與保護被害人機制，但依其教育程度與家庭經濟狀況，最終依違反保護令罪判處拘役30日，可易科罰金，全案仍可上訴。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

怎麼畫的？台中大樓高處外牆遭塗鴉 警鎖定「雪糕刺客」追查中

新莊大火奪命16歲少女 校長不捨：她人緣好又盡責

玩環球影城雲霄飛車喪命 女友全程目睹尖叫求助無人聽見 真實死因曝光