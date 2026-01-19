保護令變廢紙！台中男重拳打死前妻 冷血「先洗血車」再棄屍騎樓

社會中心／台中報導

張男無視保護令，痛毆前妻致死棄屍路邊。（示意圖，非當事者／pixabay）

台中一名張姓男子長期對陳姓前妻施暴，雖女方已取得保護令，卻仍難逃厄運。張男去年因細故與陳女發生爭執，竟痛毆對方致其傷重昏迷。令人髮指的是，張男見前妻瀕死，第一時間竟非送醫急救，而是載著奄奄一息的她前往清洗車內血跡，隨後將人丟包於路邊騎樓。台中地檢署偵結，依重傷害致死及違反保護令等罪嫌將張男起訴，本案將由國民法官審理。

這起案件發生於2025年9月期間，據檢警調查，張男與前妻雖已離婚，但雙方仍有藕斷絲連的接觸。由於張男過去即有家暴紀錄，前妻已於2024年向法院聲請並獲發民事通常保護令，禁止張男對其實施身體、精神上的不法侵害。然而，這張「護身符」未能阻止憾事發生。

2025年9月22日中午，張男車載陳女外出行經大雅區時，雙方疑似因感情或財務糾紛在車內爆發激烈口角，男方在情緒失控下動手狂毆前妻頭部及胸腹部，遭受重擊的前妻隨即陷入昏迷，生命垂危。沒想到，張男見狀並未立刻將其送往醫院搶救，反而因擔心犯行曝光，竟駕駛車輛載著已無意識的前妻，前往彰化某洗車場清洗車內噴濺的血跡。

在清理完犯罪現場後，張男才又開車回到大雅區，並將陳女遺體丟包在鄰居騎樓下後逃逸。直到23日凌晨4時許，張男的父親目睹陳女全身是傷倒在騎樓，嚇得連忙報案，但警方到場時，陳女早已明顯死亡，體內被發現有使用多種毒品藥物，張男也隨即遭轄區大雅分局警方逮捕。

檢方偵辦時，張男對犯行避重就輕，但檢警依據監視器畫面及法醫解剖報告，確認死者生前遭受嚴重鈍力重擊，且張男「先滅證、後棄屍」的行為，顯見其對被害人生命之漠視。台中地檢署近日偵查終結，認定張男無視保護令限制，對前妻施暴致死，且犯後態度不佳，依《刑法》重傷害致死罪及違反《家庭暴力防治法》提起公訴。全案將由台中地院國民法庭審理。

