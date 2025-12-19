保護傘開好開滿！藍白表決再挾人數優勢 立院本會期延會至1/31

藍白今天（19日）在立法院會再度挾人數優勢，以59票贊成、49票反對，將本會期延會至明年1月31日。（圖／鄒保祥攝）

民眾黨立院黨團先前提案將立院本會期延會到1月31日，因民眾黨團總召黃國昌身陷狗仔集團風波，後續恐遭檢調約談，也因此遭外界質疑是在為把司法保護傘撐好撐滿。而藍白今天（19日）在立法院會再度挾人數優勢，以59票贊成、49票反對，通過延會提案。

民眾黨團先前在立法院會提案，指行政院未依法編列軍警待遇調整相關預算，為避免時間緊迫草率審查，建請延會至明年1月31日止，該案順利逕付二讀後，交由黨團協商。

黃國昌昨主持協商，但時間才過15分鐘，就因各黨團無法達成共識，因此宣布交由今日院會處理，而藍白最終於今天院會上再度挾人數優勢，以59票贊成、49票反對，通過延會提案。

