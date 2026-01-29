保護兒少再加一道防線！未成年性侵追訴期延後 政院拍板20歲才起算
為強化對兒少性侵害被害人的保護，行政院會今日通過《刑法》及《刑法施行法》部分條文修正草案，明定性侵害犯罪自成立日起，至被害人年滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效。相關草案後續將送交立法院審議。法務部指出，此舉是為避免追訴時效過早屆滿，讓被害人喪失追究加害者責任的機會。
為何要等到20歲才起算追訴期？
法務部次長黃謀信說明，現行制度原則上以犯罪成立日作為追訴權時效起算點，但未成年性侵害案件具有高度特殊性。許多被害人在案發時因年齡尚小、身心受創，出現「不敢、不知、不能」提告的情形，有人因與加害人存在權力不對等而噤聲，也有人根本無法理解如何運用法律資源。修法後，追訴權將改由被害人年滿20歲起算，避免時效制度反而成為壓迫被害者的限制。
法務部指出，本次修法參考奧地利刑法及日本刑事訴訟法，對性侵害犯罪採取延後起算追訴期的立法模式，同步修正刑法施行法，讓追訴權時效已進行但尚未完成的案件，也能適用新制。
修法只限性侵案件嗎？
除未成年性侵害犯罪外，行政院會也一併通過多項刑法調整，包括增訂「刑中監護」制度，刪除感化教育與強制工作，讓檢察官得在假釋期間視個案狀況施以監護，以確保必要治療與保護。另針對偽造特種文書與公文書的刑度進行修正，回歸罪刑相當原則。
在妨害名譽相關規定上，草案也配合憲法法庭判決，限縮侮辱公務員罪的成立要件，並針對利用網路、電子通訊或深偽技術侵害名譽的行為，加重處罰。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
