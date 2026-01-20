保護兒少網路安全！英國擬仿效澳洲禁止未成年使用社群媒體

英國政府19日宣布，正考慮採取多項措施加強保護兒童的網路安全，包括參考澳洲模式，禁止特定年齡以下兒童使用社群媒體，並加強校園手機使用管理規範。

英國擬 禁止特定年齡以下兒童使用社群媒體。 （示意圖／unsplash）

《路透社》報導，政府聲明指出，將研究全球各地提出的相關建議，評估社群媒體禁令對兒童的保護效果，以及若實施禁令該如何有效執行。英國部長將前往澳洲取經，學習其推動經驗。澳洲於上個月成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社群媒體的國家。

英國政府並未明確提及具體年齡限制，僅表示正探討對「特定年齡以下兒童」實施禁令的可能性。此外，政府也在研究其他配套措施，包括強化年齡驗證機制，以及檢討現行數位同意年齡是否過低。

這波政策討論源於各國政府與監管機構對兒童接觸社群媒體風險、螢幕使用時間對發展與心理健康影響的關注。近期人工智慧生成內容在網路上快速增長，更加劇這些憂慮。本月馬斯克（Elon Musk）旗下Grok AI聊天機器人被爆出生成未經同意的性暗示圖像，包括未成年人圖像，引發公眾強烈抗議。

英國政府表示，已規劃全面禁止AI「脫衣」工具，同時致力阻止兒童在裝置上拍攝、分享或瀏覽裸露圖像。政府也考慮移除或限制可能導致社群媒體成癮或強迫性使用的功能，例如無限滾動。

根據政府數據，英國近期實施的《線上安全法》是全球最嚴格的安全監管制度之一，已使兒童在網路上遇到年齡驗證的比例從30%提升至47%，色情網站的造訪次數也減少三分之一。

英國科技大臣肯德爾（Liz Kendall）表示：「這些法律從來不是終點，我們知道家長仍有嚴重擔憂，這就是為什麼我準備採取進一步行動。」

