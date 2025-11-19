保護國家核心關鍵技術 國科會︰跨部會研議外籍人士管理機制

國科會主委吳誠文。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕台積電前資深副總羅唯仁7月底退休後，將任英特爾研發副總，疑影印帶走大批2奈米等最先進製程技術機密，國科會主委吳誠文今(19日)表示，目前台積電還在釐清程序，但依照國家核心關鍵技術法令，外籍人士出境到中國以外等區域，並不需報准，會再跟內政部與政院討論該如何處理。

國科會今舉行第18次委員會議會後說明，針對台積電羅唯仁疑似洩密案，吳誠文表示，自己也是看到報導才知此事，台積電正在釐清相關程序，有結果會由台積電對外界報告，但因半導體先進製程涉及國家核心關鍵技術，相關技術的我國籍人員依規定若到中國等，依「兩岸人民關係條例」，都必須通報，包含要前往哪些地方、從事項目等，但半導體先進製程牽涉到我國核心關鍵技術，會影響我國國安與經濟安全，另還有台積電內部的營業祕密，檢調單位已在調查，若羅唯仁接受英特爾聘僱，有違法當初跟台積電簽署的合約，也同樣會由台積電啟動後續法律程序。

廣告 廣告

國科會前瞻處處長蔡妙慈進一步補充說明，目前相關規定都只針對我國籍人士做規範，因此將會再跟內政部討論針對牽涉到國際核心關鍵技術的外籍人士該如何管理，另出境報備目前確實也僅針對中國，對於中國以外的區域並沒有法律規定必須要報備，會再由政院就整體情況評估。

吳誠文表示，國科會前幾天已再就關鍵核心項目盤點，他指出核心關鍵技術並不一定是最先進的技術，如目前學界已著手一奈米以下製程的研發，但我國獨特技術是在於2奈米晶片仍有高良率，他也指出台積電相關研發人員有1萬多人，各自都從事不同區塊的研究，而這1萬多人的研發團隊成果，也不一定會輕易就被帶走，現階段重點仍會由法務部的檢調系統協助台積電釐清，避免傷害我國產業。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台積電老臣竊2奈米機密 經長：關切國安、產業利益3層次損害

台積電前副總羅唯仁涉嫌竊2奈米機密 陸行之這樣看

退休回鍋英特爾 羅唯仁帶走台積80箱資料 涉竊密

見過羅唯仁 龔明鑫：「當初印象不錯、現在意料之外」

