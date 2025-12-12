保護在日人身安全？陸緊急推「海外公民登記」籲積極申報

大陸外交部11日再次呼籲大陸公民近期避免前往日本，理由是日本本州東部附近海域，「連續發生多起地震」。隨後則突然推出一項「海外公民登記」功能模塊，並緊急提醒在日大陸公民進行登記。

大陸駐日大使館緊急提醒在日大陸公民進行登記。（圖／翻攝《紅星新聞》）

大陸駐日大使館微信公眾號11日發布消息稱，日本是自然災害多發國家。12月8日夜，日本青森縣附近海域發生規模7.6地震和多次餘震，太平洋沿岸有關地區發布海嘯預警。據日本媒體報導，日本政府專家會議將於近期公布東京直下型地震最新損失預測概要，如果東京發生規模7.3地震，將造成1萬8000人死亡和83萬億日元損失。

大陸駐日大使館表示，為有效保護在日大陸公民人身安全，進一步幫助在日大陸公民更好獲得領事保護與服務，大陸外交部「中國領事」APP推出「海外公民登記」功能模塊並已全面上線。

大陸駐日本大使館提醒在日大陸公民積極下載「中國領事」APP或通過「中國領事」微信小程序參與登記。大陸駐日本使領館將根據訊息登記情況，有針對性地推送安全訊息，為在日大陸公民提供及時、有效的領事保護與協助。

該功能上線前，大陸駐日本大使館再次呼籲大陸公民近期避免前往日本。此前，由於日本高市早苗「台灣有事」論引起的中日關係惡化，大陸外交部上月14日曾稱日本社會治安不佳，呼籲民眾避免前往日本。

