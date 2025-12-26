保護基督徒？ 美國對尼日利亞「伊斯蘭國」發動空襲

（德國之聲中文網）美國方面表示，此次針對“伊斯蘭國”目標的打擊是應尼日利亞政府請求而實施的。此前，特朗普數月來多次威脅采取軍事行動。他曾表示，基督教在尼日利亞面臨“生存威脅”，但這一說法遭到當地政府否認。美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）表示，他感謝尼日利亞政府的支持與合作。

尼日利亞外交部證實了“對恐怖主義目標的精准打擊”，並補充稱，政府的行動宗旨是保護所有公民的生命安全，不論其宗教信仰。

美國為何在尼日利亞發動打擊？

特朗普在其社交平台Truth Social上發文稱，此次打擊的原因是ISIS主要針對“無辜的基督徒”發動襲擊，其嚴重程度已達到“多年來前所未見的水平”。特朗普寫道：“在我的領導下，我們的國家不會允許極端伊斯蘭恐怖主義得逞。”

廣告 廣告

美國國務院近日還宣布，計劃對涉嫌在尼日利亞針對基督徒實施暴力行為的尼日利亞公民實施簽證限制。華盛頓方面還根據《國際宗教自由法》，將尼日利亞列為“特別關注國家”。

尼日利亞北部地區長期遭受伊斯蘭極端主義叛亂的侵擾。據尼日利亞國家人權委員會統計，2025年上半年該國至少有2266人死於武裝或叛亂分子之手——這一數字已超過2024年全年此類死亡總數。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (美聯社，路透社等)