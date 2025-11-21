保護孩子隱私！ 盧秀燕持續與平台溝通：要求下架賓賓哥直播影片

賓賓哥道歉影片下架不完，台中市長盧秀燕說，持續與平台溝通、必須保護孩子隱私。（圖：中市府提供）

網紅賓賓哥（江建樺）在台中某國中講座活動時，擅自直播，家長氣炸，賓賓哥今早（21日）發文道歉，市府說對學校和台中，已造成傷害，校方提告，社會局也依兒少法裁罰，一切照程序走。議員要求保護孩子肖像權，市長盧秀燕說，除要求影片下架，其他平台轉載也要下架，正持續與平台溝通，務必保護孩子隱私。（寇世菁報導）

網紅「賓賓哥」參加台中市某國中講座活動，擅自直播二十分鐘，家長氣炸，紛紛投訴，校長即時制止，議員質詢關切，市長盧秀燕答詢，不遵守法紀，違規違法，台中永不錄用，網紅反嗆早溝通直播，還獲校方致贈感謝狀，校方認定未經同意擅自取走感謝狀，依竊盜罪報警，雙方隔空喊話，網路熱議，21日賓賓哥發文道歉，結束這場風波。議員張廖乃綸質詢指出，家長紛紛關切影片不斷流傳，要求市府硬起來，保護孩子肖像權。

市長盧秀燕答詢表示，這起事件後，市府教育局、社會局、法制局、數位局接連召開兩場會議，確認網紅兩人行徑違法違規，市府會裁罰，盧秀燕強調，市府在乎的是孩子隱私要保護，要求影片下架，其他平台轉載也要下架，市府正透過平台載體希望協助，獲得多數善意回意，正在追蹤，務必保護孩子。

社會局長廖靜芝說，學校許多學生在聽演講，網紅擅自直播，演講過程公開用涉及性別言詞，魔術師可樂涉及違反兒少權法四十九條，裁罰十萬元，網紅賓賓哥執意直播，違反兒少權法，裁處十萬元，上傳影片，加罰三萬元，共裁處十三萬。

數位局長林谷隆表示，有關網紅江建樺（賓賓哥）校園講座違規直播，直播影片中的發言違反兒少權法，數位局接獲學校與教育局通報後，已在20日晚間協助向網路內容防護機構（iWIN）、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC ）提出檢舉，並同步與社群平台檢舉請求下架。截至目前，已成功移除Tiktok3支影片、threads3支影片、YT1支直播長影音，感謝iWIN與TWNIC協助，中市警局刑事大隊也提供積極幫忙。還有幾支網友節錄直播、再製的影片，因有加強學童馬賽克或遮蔽，符合部分平台規範，維護學童隱私與兒少權益。