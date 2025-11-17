保護平民免受爆炸性武器傷害 「人權觀察」籲各國政府實踐政治宣言

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

人權觀察組織今（17）日與哈佛大學法學院國際人權診所聯合發布了一份報告，稱各國政府應履行近期作出的政治承諾，保護平民免受轟炸和砲擊，這些轟炸和砲擊正在摧毀世界各地的城鎮。

人權觀察組織呼籲保護平民免受轟炸和砲擊。（示意圖／Unsplash）

這份長達 37 頁的報告題為《加強平民保護：落實人口稠密地區爆炸性武器宣言的原則》，提出了7項指導原則，幫助已簽署 《人口稠密地區使用爆炸性武器政治宣言》 的國家將承諾付諸實踐。該宣言於2022年在都柏林通過，是一項不具約束力的國際文書，期望預防在城市、城鎮和鄉村使用爆炸性武器，以降低平民傷亡。簽署國也必須蒐集和公開爆炸性武器的使用和相關影響數據，以便分析和汲取教訓。

簽署國和其他相關利益相關者預計將在接下來三天（18日至20日），在哥斯大黎加聖荷西舉行第二次會議，期盼獲得更廣泛的認可，並加強審查和執行。

