保護心腎的神隊友 振興醫院辦講座認識兩顆小藥丸

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

振興醫院於1月28日下午4時，在院內第二醫療大樓3樓心臟醫學中心會議室，將舉行「藥在心裡，用兩顆小藥丸，守護一顆大心臟！」講座。院方表示，屆時將由振興醫院臨床藥學科主任呂友敏擔任講師，深入認識兩大醫學新星，包括SGLT2 抑制劑與 GLP-1受體促效劑等。因為這兩類藥物，不僅能精準控糖，更是保護心腎的神隊友。

振興醫院表示，是否曾疑惑，明明沒有糖尿病，醫師卻加開了新的「降血糖藥」？其實，現代醫學已進入「器官保護」的新時代！講座將帶領現場聽眾，深入認識兩大醫學新星，包括SGLT2 抑制劑與GLP-1受體促效劑等。這兩類藥物，不僅能精準控糖，更是保護心腎的神隊友。

振興醫院表示，SGLT2抑制劑，如同心臟的「智慧排水閥」與腎臟的「減壓閥」，能減輕心腎負擔；而GLP-1受體促效劑，則扮演「系統總指揮官」，能穩定血管斑塊並協助體重管理。

振興醫院表示，藥物是病友的強力隊友，但掌握正確知識，才是健康的主角。誠摯歡迎大家踴躍出席，與藥師一同開啟這場守護健康的驚奇之旅！這是免費講座，須事先報名，現場還有血壓測量及心臟病健康防治衛教。

照片來源：翻攝振興醫院官網

