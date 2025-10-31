保護敏感資料 白宮限制記者在新聞辦公室行動

美國總統川普(Donald Trump)政府31日以需要保護「敏感資料」為由，禁止記者在沒有預約的情況下，進入白宮新聞辦公室的部分區域。

所以，現在如果記者沒有事先預約，將被禁止進入所謂的「上層新聞區」(Upper Press)，也就是白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)的辦公室所在地，位置靠近橢圓形辦公室(Oval Office)。

在這之前，記者可以自由出入這個區域，而且經常會在這裡走動，試圖和李威特或高層媒體官員交談，藉此獲取資訊或核實報導。

根據備忘錄指出，媒體仍可進入位於白宮新聞簡報室旁的所謂「下層新聞區」(Lower Press)，這裡是較為資淺的媒體官員辦公地點。

這項政策公布之際，正值川普政府對記者採取更廣泛的限制，包括五角大廈這個月的新規定─法新社(AFP)在內的多家主流媒體都拒絕簽署這些新法規。

自從川普1月重返白宮以來，他的政府已對記者獲取資料的規定進行重大調整。

白宮國家安全會議(NSC)在一份標題為「保護上層新聞區的敏感資料免於被未經授權披露」的備忘錄中，宣布了這項變革。

這份發給李威特和白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)的備忘錄指示，禁止記者證的持有人在沒有事先預約下，進入位於橢圓形辦公室旁的「上層新聞區」。「這項政策將確保在獲取敏感資料上遵循最佳作法」。

備忘錄中說，由於國家安全會議最近進行了結構性調整，白宮新聞官員如今經常需要處理敏感資料，因此這項調整有其必要。(編輯：宋皖媛)