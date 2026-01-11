保護棲地 雲林推260克土豆鳥花生

「雲林縣生態及永續農業協會」與農民契作玫瑰花生，一包260克，寓意一隻土豆鳥的體重。（周麗蘭攝）

市面上一包帶殼花生通常重300克，雲林縣生態及永續農業協會最近推出「土豆鳥花生」重量260克，這不是誤差，是一隻小辮鴴的平均體重，提醒消費者花生與棲地生態之間的連結。

每年入冬，來自北方的小辮鴴飛抵台灣度冬，最常停留的地方就是雲林花生田，農民稱為「土豆鳥」，雲林農田是牠們最重要棲地，占全國9成以上。

愛鳥人士觀察發現，土豆鳥對棲地很挑剔，喜歡停留在無農藥、無除草劑的花生田。元長鄉青農李政學使用天然酵素與益菌改善土壤，經常有小辮鴴造訪。雲林野鳥學會理事吳崇漢認為，保護小辮鴴棲地須從友善農業做起，一群關心土地與生態的雲林人組成「雲林縣生態及永續農業協會」，以每台斤高於市價近20元價格，與李政學契作土豆鳥花生，收購2.2分地花生。

廣告 廣告

協會祕書長池沛玲說，去年起在田間架設棲架，24小時記錄有哪些野生動物造訪，並完整拍攝花生從播種到收成的歷程。

首次契作採收1000台斤玫瑰花生，其中500台斤製成帶殼花生、200台斤做成花生糖，剩下300台斤打碎回歸農田，可抑制雜草也讓土壤更鬆軟。

土豆鳥帶殼花生每包185元、花生糖225元，禮盒組1組550元，預購搶購一空，近期將製作第二批。雲林縣生態及永續農業協會常務理事吳崇漢說，希望透過這個行動為農民創造更多收益，讓農民發自內心改變耕作方式，全部收益回饋青農及推廣小辮鴴永續農業。

雲林縣生態及永續農業協會10日在李政學的花生田舉辦爌窯與賞鳥活動，土庫鎮馬光國小附設幼兒園家長帶著孩子二度參與，幼兒園老師江建達說，孩子們牢記「土豆鳥11月會來台灣過冬、喜歡乾淨的田、頭上有一根小辮子，叫聲『咪咪咪』」，能親自到田裡挖土、看鳥十分開心。