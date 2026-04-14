保護歐洲鋼鐵業 歐盟同意減半進口量、關稅加倍

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歐洲聯盟(European Union, EU)13日達成一項初步協議，將鋼鐵進口量削減近一半，並對超出限額的進口鋼鐵徵收50%關稅，以保護歐盟鋼鐵業免受其他地區產能過剩的影響。

由於進口量增加和美國總統川普(Donald Trump)徵收的50%關稅，歐盟鋼鐵生產商的產能利用率僅65%。新措施旨在將產能利用率提升至80%。

歐洲議會(European Parliament)和代表歐盟各國政府的歐盟理事會(European Council)，13日夜間達成意見一致，將免稅進口鋼鐵量限制在每年1,830萬公噸，比2024年減少了47%，同時將超出配額的進口關稅提高一倍。

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去年，歐盟鋼鐵進口的主要來源為土耳其、南韓、印尼、中國、印度、烏克蘭和台灣。

歐盟鋼鐵目前受到保障措施的保護，該措施是在川普第一任期內實施的，內容包括進口配額以及超出配額部分課徵25%關稅。然而，根據世界貿易組織(World Trade Organization)規定，這些措施必須在8年後、意即6月30日到期。

去年10月提議了新措施的歐盟執委會(European Commission)表示，歐盟鋼鐵業自2008年以來已損失10萬個工作職位，且若不延長限制措施，預計將進一步萎縮。

新的措施將更加關注進口鋼鐵原本的熔煉和澆鑄地點，以避免規避監管，並將定期審查以確保其有效性。

各方也承諾，迅速停止從俄羅斯進口鋼鐵，可能在2028年9月前完成。歐盟去年約有370萬噸的鋼坯來自俄羅斯。

歐洲議會和歐盟理事會將需要就13日的協議進行投票表決，這些措施才能生效。(編輯：陳士廉)