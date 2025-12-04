保護海底電纜免受俄威脅 英國挪威將展開聯合海上巡邏

英國今天(4日)宣布，英國和挪威將展開聯合海上巡邏，以保護海底電纜免受俄羅斯的威脅。與此同時，英國首相施凱爾(Keir Starmer)準備和挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Store)舉行國防會談。

英國政府表示，一支由至少13艘軍艦組成的聯合艦隊，將「在北大西洋追緝俄羅斯潛艦，並保護關鍵基礎設施」。

在此前，英國和挪威在8月達成一項價值100億英鎊(約134億美元)的協議，挪威將向英國採購至少5艘護衛艦。這些挪威艦艇和8艘英國艦艇將在北約北翼海域進行聯合行動。

兩國防長今天在倫敦正式簽署協議，作為協議的一部分，英國同意在其皇家海軍艦隊中使用挪威飛彈。

施凱爾和斯托爾在唐寧街10號首相官邸舉行會談後，將前往蘇格蘭洛西茅斯皇家空軍基地(RAF Lossiemouth)，與駐紮在當地的英國和挪威軍方人員會面，並接見負責追蹤俄羅斯艦艇的機組人員。英國方面表示，在過去2年裡，俄羅斯在英國水域附近的海上活動增加了30%。