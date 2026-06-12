保護行人 民團籲高風險路口設車阻

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針對桃園發生毒駕撞死2名行人案，人本交通團體痛批，毒駕異常行駛像有殺傷力的武器，出事故絕非單純意外，是「謀殺造成的悲劇」，除表達深切哀悼與強烈憤慨，更呼籲政府檢討系統性制度，參考國際作法，在高風險路口優先設置能攔阻車輛的「車阻（Bollard）」等安全屏障設施，作為保護無辜生命的最後一道防線，並訂定攔阻設施強度標準供縣市政府依循。

據統計，去年毒駕死傷事故達266件，造成19人死亡、229人受傷。今年1至3月毒駕事故件數已達113件，釀6死105傷。行政院會剛通過提高毒駕犯罪刑度，桃園一名涉毒的張姓男子拒檢駕車逃逸，車輛失控撞死2名行人。

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台灣安全駕駛監督聯盟、桃園市人本交通推動協會、還路於民行人路權促進會等人本交通團體，昨日共同發表嚴正聲明指出，交通工程是保護行人最後防線，參考國際做法，早在高風險路口優先設置可攔阻失控汽車的車阻等安全設施，當車輛異常行駛衝向人行道，能大幅降低重大傷亡。

交通團體直言，國際組織早制定相關標準，遺憾的是台灣迄今未訂定攔阻汽車設施強度標準，目前設施強度標準的推動因權責分散而停滯不前，建請行政院長卓榮泰拉高治理層級，確立主責單位。呼籲盡速參考ISO等國際標準，制定台灣的攔阻汽車設施強度標準，讓各級政府在規畫與施工時有規範可依循，進一步針對高風險路口與行人密集處，修法賦予設置實體安全屏障設施的法律強制性，在不影響無障礙通行下保護行人。

交通團體強調，不僅要嚴厲追究肇事駕駛責任，更要從源頭強化查緝、讓全民認知毒品危害、加快修法進度，從治安緝毒和交通工程雙管齊下解決系統性問題，終結行人犧牲悲劇。