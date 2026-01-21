保護西半球利益還是解決台灣問題？ 川普冒進恐讓習近平「東西兩失」

習近平去年9月在天安門城樓上觀看中國93閱兵，身旁是普丁和金正恩等威權領袖。（美聯社）



去年底，習近平在貿易戰與國際舞台上似乎頗有斬獲，但到了今年，美國在委內瑞拉抓捕總統馬杜洛、對伊朗施壓，以及在西半球和全球推進更多戰略行動，讓中國的海外利益面臨挑戰，也迫使北京必須重新權衡對美國的政策。習近平必須在保護海外利益與維持全球雄心之間做出抉擇：是對美國強硬反制，還是暫時讓步，以換取經濟穩定和在台灣問題上的進展？

經濟學人分析指出，在去年年底盤點自己的地緣政治成績單時，習近平其實有理由感到樂觀。這位中國領導人剛在1場貿易戰中與美國對手川普（Donald Trump）正面交鋒而不落下風。去年9月，習近平在北京舉行了1場盛大的閱兵儀式，與來自北韓、俄羅斯等地的威權領袖同台亮相，展示他心目中的「另類世界秩序」。

不過現在，對習近平而言，世界變得更加讓人不安。美國在委內瑞拉逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro），不僅讓中國失去它在南美最親近的盟友、也是該地區最大的武器買家，還影響中國約4%的原油進口，並可能迫使北京認列約100億美元（約3165億新台幣）的貸款損失。川普揚言要限制中國在西半球的存在，讓中國在當地的許多利益面臨風險，包括港口、衛星站、幾十億美元的貿易，以及位於古巴的1座大型情報基地。

與此同時，在伊朗，美國制裁及軍事威脅所引發、並獲得美方支持的動盪，也撼動了另1個威權政權。伊朗去年供應中國12%的原油進口，也是中國在中東影響力的重要支柱。

習近平是否應更強硬反制美國？

習近平或許希望，川普的冒進行為最終會反噬美國，讓華府捲入多重危機，從而分散它對中國的注意力。如果美國真的占領格陵蘭，中國勢必樂見這對北約以及美歐關係造成的（可能是致命的）破壞。

不過，與美國的西方盟友一樣，中國現在也明白，「姑息川普」並不能保證他日後會收斂。習近平不太可能在缺乏對美國意圖確定性的情況下，繼續犧牲中國的核心利益。

因此，這位中國領導人正面臨前所未見的兩難抉擇：他是否應該更強硬地反制美國的脅迫，以保護遠離中國本土的海外利益？還是應該暫時吞下對他全球雄心的打擊，寄望與川普達成交易，以換取中國更迫切的目標，也就是經濟穩定，以及在台灣問題上取得進展？兩位領導人計畫今年至少會面3次，其中包括4月在北京舉行的高峰會。

中國可阻撓美國在南美的目標

雖然軍力不斷成長，中國仍缺乏在拉丁美洲或中東發動武裝干預的能力，也無法向友好政權提供足以確保它們生存的武器。中國對這兩個地區的武器出口僅占其全球銷售的一小部分，若要擴大規模，不僅需要時間，也須要買方投入龐大資金，或仰賴中國不願輕易提供的大規模貸款。而且，委內瑞拉作為中國在南美最大的武器買家，現在已成為其他潛在買家的警示案例，它的中國製防空雷達在遭遇襲擊時顯然失效。

不過，中國仍有其他工具可用來阻撓美國的目標。川普政府承諾把中國逐出委內瑞拉的石油產業，但事實上，當地現有的中國工程師及技術可能仍是穩定和提升產量所不可或缺的，其中1家中國合資企業就占了委內瑞拉石油總產量的10%以上。

中國近年來成為委內瑞拉最大的石油買家，也讓習近平握有談判籌碼。畢竟，全球對委內瑞拉那種黏稠、含硫量高的原油需求有限。另外，中國還可對雪佛龍（Chevron）在中國的業務施壓，這家公司是目前唯一仍在委內瑞拉營運的美國大型石油企業。

中國企業也深度嵌入委內瑞拉的其他關鍵基礎設施。委內瑞拉的行動通訊網路依賴華為和中興通訊（ZTE）等中國科技巨頭的設備。中興通訊還開發了委內瑞拉的「祖國卡」系統，用於追蹤投票行為、監控社群媒體和配給糧食。另1家中國公司則為馬杜洛政權提供了網路審查系統。諷刺的是，美國雖然介入，但在未打算恢復民主的情況下，反而仰賴這些中國的威權科技來維持政治穩定。

在拉丁美洲其他地區，中國也可採取行動，提升友好政府的韌性，包括提供更多的裝備及訓練，以保護領導人、強化監控能力和警政體系。近年來，中國已在該地區做過類似的事情，這正是習近平「全球安全倡議」的一部分。這份倡議是他推動國際安全合作的藍圖，核心在於主權和穩定。中國也可能分享更多情報，並利用它操縱社群媒體輿論的能力，煽動反美情緒。

中國也悄悄協助伊朗鞏固政權

在伊朗，中國同樣能強化政權維持控制的能力。早在近期動盪之前，中國就已悄悄協助伊朗擴建監控架構，使用無人機和臉部辨識技術。中國企業也加強了伊朗的網路管控，而伊朗政權最近正是利用這些能力實施網路封鎖。研究中東的中國學者范洪達指出，除非伊朗政權垮台，否則這類合作很可能會持續下去。

在中東阻撓美國行動的更大膽方式，可能是透過葉門的叛軍組織「青年運動」（Houthi）。青年運動獲得伊朗的支持，它對紅海航運發動的飛彈及無人機攻擊，曾在2023年至2025年間擾亂全球貿易。雖然中國一向否認支持青年運動，美國卻指控中國企業協助該組織取得無人機零組件和衛星影像，用來鎖定美國軍艦和國際船隻。

公然阻撓美國目標的風險不低

然而，公然阻撓美國目標的風險，現在看來要高得多。中國學界正迅速重新評估川普的風險偏好，甚至包括動用軍事力量的可能性。

與中國國安部有關聯的1家智庫、研究拉丁美洲的學者孫延峰指出：「我們過去一直認為，在擴張階段，美國傾向於像伊拉克、阿富汗那樣的大規模入侵。」但他觀察到，委內瑞拉行動顯示，「美國展現霸權的方式與手段已發生重大變化」。

這將影響中國對4月可能舉行的「川習會」的態度。在頂住美國關稅攻勢後，中國官員原本對以相對有利的條件完成貿易協議、甚至在台灣問題上達成某種新共識充滿信心。這些目標或許仍有可能實現，但任何協議的可行性，也將取決於中國在多大程度上抵制美國更廣泛的全球布局。其中1個潛在變數，是川普1月揚言要對與伊朗貿易的國家加徵25%關稅。

美國的全球計畫會擴展到何種程度？

問題在於，美國的全球計畫究竟會擴展到何種程度。北京人民大學國際事務專家金燦榮認為，美國今年仍可能對伊朗發動軍事打擊。他預期川普將加大對古巴、哥倫比亞、尼加拉瓜和巴西（再次）的壓力，並試圖在非洲攫取更多資源，或至少阻止中國取得這些資源。

即便如此，這些行動對中國而言的潛在成本雖然不小，但若能換得屬於自己的勢力範圍，仍在可承受範圍內。美國未必能在所有行動中成功。即使成功，許多被鎖定的政府仍不得不與中國做生意。

不過選擇讓步，意味著對習近平全球雄心的重大打擊。而如果最終證明，美國意在主宰西半球，卻不願放棄東半球、拒絕讓中國在亞洲取得主導地位，習近平的克制將被證明是代價高昂的錯誤。

