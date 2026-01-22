保護記者委員會：中國關押記者人數第三年居首

（德國之聲中文網）杜斌，獨立攝影記者，2025年10月第三次被拘押，以“尋釁滋事”罪名被批捕。

張展，公民記者，2025年9月因“尋釁滋事”罪名被判四年監禁。

董郁玉，原光明日報評論部副主任，2024年以“間諜罪”被判七年監禁。

黎智英，已停刊《蘋果日報》創始人，自2020年12月以來一直被監禁，現已78歲。

阮曉寰，編程隨想博客博主，2021年5月被拘押，2023年以“煽動顛覆國家政權”罪名被判七年監禁，2024年底二審駁回上訴。

黃琦，六四天網創辦人，2016年被捕，2019年以“故意洩露國家秘密”和“為境外非法提供國家秘密”罪名被判12年監禁。

這些是位於紐約的獨立非營利組織“保護記者委員會”（CPJ）統計的目前在押的51名中國新聞從業者中的一部分。

1月22日，“保護記者委員會”發布最新報告，其中指出，中國連續第三年成為拘押記者人數最多的國家。被拘押的51人中，有8名香港記者。

在“保護記者委員會”網站的清單上，還可以看到，有多位來自新疆的新聞從業者被囚。

該組織最新報告寫道，數據顯示，中國以反國家罪名打壓記者的趨勢日益明顯，至少有34名記者因“顛覆國家政權”、“煽動顛覆國家政權”等模糊寬泛的罪名而被監禁。

報告中特別提到董郁玉和黎智英的案件。董郁玉被拘押近四年的時間裡，他的家人一直無法見到他，他與外界唯一的聯絡是每月會見的律師。直到2025年12月，他的家人才得以第一次見到他。“保護記者委員會”多次致函中國當局，敦促釋放董郁玉，也向美國國會和國務院發出呼籲，關注此案。黎智英曾於2021年獲得“保護記者委員會”的新聞自由獎。

報告指出，至2025年底，“保護記者委員會”統計到全球共有330名記者因從事新聞工作而被關押。這是連續第五年超過300人。截至2025年12月1日，關押新聞工作者人數最多的國家依次是中國、緬甸和以色列，其次是俄羅斯和白俄羅斯。

