保護陸配參政權 羅智強左批苗博雅、右酸沈伯洋

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，國民黨立法院黨團20日痛批，陸配不適用《國籍法》，內政部卻硬要惡意曲解並套用，因此黨團將提案修正《國籍法》，新增「防小人條款」，明定「陸配參政權不受《國籍法》規範」。國民黨立委羅智強指出，民進黨執政 16 年的兩位總統陳水扁、蔡英文任內，沒有任何一個陸配被用國籍法剝奪參政權。

羅智強同時也痛批「最在乎殺人狂魔人權、最漠視枉死者與其家屬人權」的苗博雅，最近開始對他發動一波抹紅戰，原因只有一個，就是羅反對沈伯洋與賴清德剝奪弱勢陸配的參政權。

結果呢？羅智強披露，苗博雅的支持者立刻群起圍攻，打電話騷擾服務處，再加上一波又一波的網路霸凌。羅智強對苗博雅說一句：「一天到晚高喊人權，卻只在乎殺人狂魔的人權；一天到晚談憲政人權，卻和沈伯洋一起違反憲法、剝奪弱小陸配的參政權。」

羅智強直言，「想抹紅？放馬過來」，別的人可能會被你們的網路霸凌嚇退，但要嚇他？「作夢！」羅也要給苗博雅的支持者一個提示，按照《憲法》與過去幾十年的政府實務，保護陸配參政權的，不只羅智強，民進黨執政 16 年的兩位總統，陳水扁、蔡英文 任內，沒有任何一個陸配被用國籍法剝奪參政權。他們也在保護陸配的參政權！

羅智強認為，根據中華民國憲法，陸配不是「外國人」是「大陸地區人民」，是用《兩岸人民關係條例》而非《國籍法》規範參政權。按照兩岸各自的憲法，陸配根本拿不到放棄國籍證明，要求他們拿到證明，就等於剝奪他們的參政權。

另外對於沈伯洋，羅智強質疑，平時囂張跋扈欺負陸配，等到被獵人的槍瞄準，馬上裝可憐、裝委屈、喊冤說他沒有欺負陸配，還四處求救，讓賴清德去叫韓國瑜保護他。

羅智強酸，一隻只會欺負弱小、遇到事情就嚇破膽的黑熊，「你能不能有一點骨氣？不要這麼沒出息？」

