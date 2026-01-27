保護隱私安全 美德州政府禁用阿里巴巴等中企軟硬體

美國德州州長艾波特(Greg Abbott)26日在一份聲明中表示，德州將禁止其員工使用Shein、阿里巴巴(Alibaba)和TP-Link的軟硬體，他稱德州此舉是為了保護「德州人的隱私」免受中國政府侵害。根據艾波特的聲明，禁用清單還包括線上商務平台Temu和電池生產商寧德時代(CATL)。

這是美國州政府官方以安全為由禁用中國公司技術的最新案例。艾波特的禁令限制員工在州政府擁有的設備和網路上使用這些公司的「實體硬體、人工智慧和軟體」。

艾波特支持的川普(Donald Trump)政府一直試圖控制可能激怒北京的行動。美中兩國去年10月結束了一場曠日持久的貿易和技術戰。

艾波特的禁令涵蓋了中國無人機製造商Autel以及來自中國人工智慧公司科大訊飛(iFlytek)的產品。

這些公司均未立即回應路透社的置評請求。(編輯：宋皖媛)