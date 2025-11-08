「保費惹議喊卡」後同框總統！ 石崇良：當衛福部長「壓力大」

衛福部長石崇良。（圖／東森新聞）





健保補充保費改革，一度讓民怨炸鍋，導致中央緊急喊卡，目前也暫緩規劃。行政院政委陳時中就認為原本的方案跟健保精神有衝突。就在爭議延燒兩天後，衛福部長石崇良8號整天的公開行程，都與總統賴清德同框，石崇良在致詞時也笑稱，衛福部長真的最難做，因為總統有醫師專業的背景，讓他壓力很大。

醫師節慶祝大會，衛福部長石崇良就在台上吐露心情壓力，近期才因健保補充保費，讓執政團隊被民眾罵翻，8號整天公開活動，卻都要與賴總統同框。

衛福部長石崇良：「有一個這麼專業的醫師總統，其實衛福部部長的，壓力是很大的，明確的指示該走的方向，不過在細節的部分，當然需要由我們，幕僚人員做更詳細規劃，健保一定不會倒，但健保也必須持續的改革。」

石部長強調，會先取得最大共識，只是先前突拋補充保費方向，內容衝擊小資族、存股族，民怨炸鍋之後，中央趕緊在7小時內，緊急喊卡暫緩規劃。

政委陳時中：「我覺得這概念沒有錯，但是我覺得兩萬塊太低了，如果拉得太低，就會讓貧者一起來負擔，恐怕跟健保基本精神有衝突。」

就連自家人，也認為衛福部原先擬，針對股利、利息、租金，所得改採年度結算，單項累計超過2萬，就要加收2.11％補充保費不太合理，連民進黨立委也直呼被突襲！據了解這只是內部提案，還沒到做正式討論階段。

立委（國）林沛祥：「健保的確需要改革，但更需要是很多社會上溝通，在這點上面來講，行政院似乎有點草率。」

立委（國）廖偉翔：「政府規劃欠缺細膩，及溝通不足，兩萬元補充保費門檻太低，沒考量到台灣現實薪資結構。」

在野黨立委嗆聲，行政團隊橫向溝通崩壞，因為政策如果朝令夕改，不僅讓人民成了實驗品，改革門檻劃錯線，保費分擔恐成了搶錢重擔。

